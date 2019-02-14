В День святого Валентина жительницы Коми рассказали, как вышли замуж за иностранцев

Сегодня, 14 февраля, все парочки мира отмечают Валентинов день. Влюбленные клянутся друг другу в вечных чувствах, дарят цветы и поют серенады. В честь праздника «КП-Коми» пообщалась с землячками, которые связали судьбу с иностранцами.

Хэллоу, Америка

Наталья Якибюк и Энди Блэкер

Наталья переехала из России в СШАФото: Предоставлено героем публикации

Наталья познакомилась с Энди в 2013 году в штате Южная Дакота. Тогда сыктывкарская студентка приехала в Америку по программе «Work and travel» работать в небольшом семейном отеле. «Будущий муж приехал в гости к другу, у которого я работала. Так мы и познакомились. Энди каждое утро помогал мне готовить завтраки для постояльцев, хотя это и не входило в его обязанности, но тогда меня это впечатлило», - вспоминает Наталья.

Когда Наташа вернулась в Коми, молодые люди продолжили общаться в Интернете. Со временем они поняли, что, несмотря на разницу менталитетов, у них много общего. Несколько лет они проводили совместный отпуск в разных странах мира, а в 2017 году Энди решился и сделал Наталье предложение. Сейчас семья Блэкер живет в городке Стейлакум в штате Вашингтон. «Церемония была скромная, но мы надеемся, что по-настоящему отгуляем свадьбу в России», - признается девушка.

Хватит места. Американцы любят все большое и просторное: «Во многих домах есть гостевая комната, где могут остановиться гости. Хозяева и гости не хотят стеснять друг друга. А в России говорят: «В тесноте да не в обиде»!

Все будут сыты. В США не принято готовить на праздник так, чтобы столы ломились: «Еды хватит, будет в меру, но не лишним. Также на свадьбах могут предложить пиццу в качестве главного блюда, и никто не будет против».

Уехать с болгариным в Ирландию

Елена Тонкова и Эмил Проданов

Елена познакомилась с мужем в ЛондонеФото: Предоставлено героем публикации

Преподаватель вуза Елена встретила мужа Эмила в Лондоне в 2011 году. Но, как выяснилось позже, будущий муж сыктывкарки давно жил и работал в Ирландии. После влюбленные часто виделись в Санкт-Петербурге, куда Эмин приезжал читать лекции по физике. Спустя год после знакомства они поженились. Вскоре после переезда в Ирландию на свет появилась дочка, а затем сын. Дома интернациональная семья общается по-русски - Эмил учил этот язык еще в школе.

О чем разговор. «Русские и болгарские слова звучат одинаково, а означают разные вещи. «Однажды муж, радуясь как ребенок, фотографировал в Питере вывески кафе под названием «Пышка». Потом объяснил, что «пишкой» в болгарском языке называют писю (в разговоре с детьми)».

Не всем по вкусу. «Муж на дух не переносит запах гречки — ее я варю лишь себе и в его отсутствие. Он же обожает болгарский суп из коровьих желудков — шкембе чорба, который тоже придется по вкусу далеко не каждому».

Голландцу приглянулся северный лес

Дарья Солдатенко и Питер Верворт

Дарья Солдатенкова несколько раз приезжала с мужем в СыктывкарФото: Предоставлено героем публикации

В 2016 году Дарья жила и училась в Праге, где и познакомилась с будущим избранником, который приехал в Чехию к друзьям. После первой встречи в клубе влюбленные начали переписываться. Питер и Дарья ездили друг к другу в гости, а через полгода молодой человек сделал избраннице предложение. Свадьбу сыграли летом 2018 года. Сейчас молодые люди живут в голландском городке Рурмонд и растят дочь. «Муж три раза приезжал в Сыктывкар и в целом доволен. Зимой катались на лыжах, ватрушках! Осенью в лес ездили, он обожает лес, в Голландии его почти нет», - с досадой замечает Дарья.

По хозяйству все равны. В отличии от русских в Голландии мужчины готовят, стирают и выполняют обязанности по дому на равных с женщинами: «Жена никому ничего не должна, а муж не безрукий, тоже в состоянии и с ребенком посидеть, и в доме прибраться».

Гуляй, пока молодой. Здесь поздно заводят детей: «До 30-35 лет большинство тусит и наслаждается свободной жизнью. И только потом задумывается о создании семьи. Причем многие не женятся, а живут как партнеры».

Мнение «против»

Иеромонах Александр (Митрофанов), руководитель миссионерского отдела Сыктывкарской епархии

- Православная церковь настороженно относится к бракам, где у супругов разные религии. Ведь семья – это малая церковь. А как ты будешь ее строить с тем, у кого другая вера? И всегда возникает вопрос, а в какой вере воспитывать детей. В таких делах может даже дойти до конфликтов. Поэтому будет лучше, чтобы православные женились на православных, мусульмане на мусульманках, атеисты на атеистах. Ведь счастливы люди бывают, не когда смотрят друг на друга, а когда смотрят в одном направлении.

Только цифры

Браки жителей столицы Коми с иностранцами

2016 год

Всего браков 1285, из них 35 – с иностранцами

2017 год Всего браков 1364, из них 31 – с иностранцами

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