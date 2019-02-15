Концертное оборудование Ольги Бузовой не долетело до Сыктывкара

Сегодня ночью Ольга Бузова прилетела в Сыктывкар, чтобы выступить перед своими поклонниками из северного города. Правда, по прилету в Коми певицу то и дело преследуют неудачи. Сначала звезда расстроилась, что «В Сыктывкаре ничего не работает!» - Ольга пожаловалась на закрытые ночью магазины. А теперь на плечи Бузовой легла новая проблема – в Коми не прилетела часть ее концертного оборудования и сувениры для фанатов.

-У нас группа летела утренним рейсом «Аэрофлота» в Сыктывкар. Сейчас выяснилось, что мало того, что не прилетели мои фирменные футболки, которые я хотела кидать со сцены, так еще в Москве остались мои микрофон и ушные мониторы, - расстроилась Ольга. – Компания сказала, что мои чемоданы не поместились в самолет.

Ведущая опечалена тем, что в преддверии вечернего шоу осталась без своего «голоса и ушей». Кстати по словам стилиста Ольги, который также засветился в stories, микрофон звезды стоит 2 миллиона рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/692133" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова прилетела в Сыктывкар.! другой источник

Несмотря на неудачу Ольга Бузова зовет всех сыктывкарцев на свой концерт, который начнется в 19:00 в УСК «Орбита».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/692134" frameborder="0"></iframe> Бузова в Сыктывкаре.! другой источник

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