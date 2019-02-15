2019-02-15T15:05:48+03:00
Звезды

Концертное оборудование Ольги Бузовой не долетело до Сыктывкара

Авиакомпания объяснила казус нехваткой места в самолете
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Ольга все равно ждет всех на вечернем шоуОльга все равно ждет всех на вечернем шоуФото: Марат МУЛЮКОВ
Изменить размер текста:

Сегодня ночью Ольга Бузова прилетела в Сыктывкар, чтобы выступить перед своими поклонниками из северного города. Правда, по прилету в Коми певицу то и дело преследуют неудачи. Сначала звезда расстроилась, что «В Сыктывкаре ничего не работает!» - Ольга пожаловалась на закрытые ночью магазины. А теперь на плечи Бузовой легла новая проблема – в Коми не прилетела часть ее концертного оборудования и сувениры для фанатов.

-У нас группа летела утренним рейсом «Аэрофлота» в Сыктывкар. Сейчас выяснилось, что мало того, что не прилетели мои фирменные футболки, которые я хотела кидать со сцены, так еще в Москве остались мои микрофон и ушные мониторы, - расстроилась Ольга. – Компания сказала, что мои чемоданы не поместились в самолет.

Ведущая опечалена тем, что в преддверии вечернего шоу осталась без своего «голоса и ушей». Кстати по словам стилиста Ольги, который также засветился в stories, микрофон звезды стоит 2 миллиона рублей.

Ольга Бузова прилетела в Сыктывкар.! другой источник

Несмотря на неудачу Ольга Бузова зовет всех сыктывкарцев на свой концерт, который начнется в 19:00 в УСК «Орбита».

Бузова в Сыктывкаре.! другой источник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарские фанаты Ольги Бузовой подловили певицу в аэропорту

Звезда «Дома-2» прилетела в столицу Коми поздно ночью (подробности)

Ольга Бузова прилетела в в Сыктывкар: первые впечатления

Певица прибыла в столицу Коми после болезни, которая заставила ее отменить концерт в Твери (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24