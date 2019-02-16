В «Аэрофлоте» объяснили, почему оборудование Бузовой не попало в Сыктывкар

В авиакомпании «Аэрофлот» объяснили, почему концертное оборудование певицы Ольги Бузовой не долетело до Сыктывкара. Перевозчик пообещал доставить багаж в столицу Коми ближайшим рейсом.

Как сообщалось ранее, в пятницу в Сыктывкаре состоялся концерт Бузовой. Певица рассказала, что в столицу Коми не прилетел ее микрофон и ушные мониторы. Кроме того, в Москве остались фирменные футболки Бузовой, которые она хотела кидать со сцены.

В пресс-службе «Аэрофлота» отметили, что внутренние рейсы авиакомпании вылетают из терминала B аэропорта Шереметьево и обслуживаются хэндлинговой компании аэропорта – ООО «Шереметьево Хэндлинг». Эта компания занимается обработкой и погрузкой багажа на борт самолета.

– Как только обнаружилось, что багаж Ольги Бузовой не был доставлен в Сыктывкар, сотрудники авиакомпании незамедлительно связались с представителями «Шереметьево Хендлинг», которые обнаружили багаж в терминале B аэропорта Шереметьево, – отметили в пресс-службе.

В «Аэрофлоте заверили, что ближайшим рейсом багаж Бузовой будет доставлен в Сыктывкар.

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