В Санкт-Петербурге прошло заседание о лишении ученой степени вице-премьера Коми Натальи Михальченковой

Сегодня, 4 марта, в СПбГУ состоялось заседание апелляционной комиссии по вопросу лишения вице-премьера Коми Натальи Михальченковой ученой степени. В итоге, комиссия постановила - отклонить апелляцию и возобновить процедуру выдачи диплома доктора наук зампреду правительства Коми.

Апелляцию на решение диссертационной комиссии о присвоении зампреду правительства Коми степени доктора наук подал аспирант Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Виктор Воробьев. Он рассказал «Комсомольской правде в Коми», как прошло заседание:

- В удовлетворении апелляции было отказано. Члены комиссии полагают, что пересмотр решения диссертационного совета возможен только по ее процедуре. То есть все претензии по существу — отсутствие научной новизны и плагиат — они выслушивать не хотят. Получается, что можно нести на заседании диссертационного совета любую чушь. Главное, чтобы выступление шло правильное количество минут, а за столами сидело нужное число членов комиссии. Такой процедурный подход, с моей точки зрения, неприемлем. Очевидно, что комиссия просто уклонилась от рассмотрения вопроса о наличии научной новизны в работе Михальченковой, - отметил Воробьев.

Отметим, что Михальченковой на заседании не было. Ее интересны представляла научный консультант Грибанова. Виктор Воробьев затрудняется сказать, будет ли еще подавать апелляцию. Однако правозащитник намерен вносить предложения в университет и в органы власти, чтобы исключить процедурный перекос в рассмотрении апелляций. Он отметил, что по системе ВАК (Высшая аттестационная комиссия) заявление о лишении ученой степени рассматривается не только по процедуре, наличию плагиата, но и в связи с отсутствием научной новизны в труде ученого.

- Сейчас нам предлагают такую концепцию - заявление о лишении степени можно подать только в связи с плагиатом, а апелляцию — только по процедуре. Сама по себе научая новизна рассматривается только на диссертационном совете. Обжаловать ее, следуя логике апелляционной комиссии, невозможно, - отметил Воробьев.

Напомним, что зампред правительства Коми Наталья Михальченкова 19 октября защитила диссертацию в Санкт-Петербургском государственном университете на соискание ученой степени доктора политических наук. Ее работа - «Политические детерминанты государственной политики в сфере высшего образования: соотношение глобального и национального» - вызвала в основном хвалебные замечания. Только один член диссертационного совета - заведующий кафедрой теории и философии политики факультета политологии СпбГУ Владимир Гуторов — разнес труд Михальченковой. Он единственный не отдал свой голос за присвоение вице-премьеру Коми высокой ученой степени.

Добавим, что в беседе с журналистом издания «Телеграф» Наталья Михальченкова назвала попытку лишить себя степени доктора наук «проплаченной и заказанной».

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