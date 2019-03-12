2019-03-12T13:33:47+03:00
Происшествия

Дело Василия Гончаренко: "Северо-Западный лесной терминал" настаивал на вырубке леса за счет казны района

Первый договор не согласовала администрация
Алиса КОЗЛОВА
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Василий Гончаренко обвиняется в получении взятки в сумме 300 тысяч рублей.Василий Гончаренко обвиняется в получении взятки в сумме 300 тысяч рублей.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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В Сыктывкарском городском суде продолжается процесс над подозреваемым во взятке Василием Гончаренко, экс-руководителем администрации Корткеросского района. Напомним, фигуранту вменяют в вину получение 300 тысяч рублей от представителей ООО "Северо-Западного лесного терминала" (далее - "СЗЛТ"). Следствие полагает, что эти деньги подозреваемый планировал направить на предвыборную кампанию в Госсовет Коми. В свою очередь, руководство общества получало покровительство и невмешательство со стороны районных властей в строительство лесоперерабатывающего завода.

Сегодня в суде дала показания свидетель обвинения - бывшая сотрудница администрации Корткеросского района Александра Кропотова. Дело в том, что свидетельница, будучи ведущим экспертом отдела имущественных и земельных отношений, была включена в процесс подготовки разрешительных документов на вырубку леса на участке под потенциальный завод. ООО "СЗЛТ" планировало убрать деревья за счет администрации района.

- От "СЗЛТ" пришло заявление на проведение лесных работ. Наш отдел подготовил отказ на основании того, что предприятие не успело вовремя предоставить необходимый пакет документов, - объяснила на суде свидетель.

Александра Кропотова детально описала, как проходил процесс согласования документов от "СЗЛТ".На первых этапах любой договор или дополнительное соглашение в обязательном порядке проходили согласование с правовым отделом и с другими профильными отделами. Лишь после этого документ отправлялся на стол руководителю администрации района. Подпись в договоре мог поставить либо сам Василий Гончаренко, либо его заместитель, подчеркнула свидетель.

Первое заявление от "СЗЛТ" не прошло согласования, но впоследствии в отдел по недвижимости и землепользованию поступило дополнительное соглашение к договору, и именно этот документ предоставил "СЗЛТ" право провести вырубку леса.

- Теперь уже администрация просила ООО "СЗЛТ" провести вырубку леса, но при условии компенсации нанесенного ущерба. Компенсация может быть двух видов: материальная - посадка деревьев в том же объеме, но в другом месте, а также денежная - выплата стоимости срубленного леса, - уточнила Александра Кропотова.

На этом допрос свидетеля был завершен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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