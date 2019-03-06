Елена Шабаршина не пришла на обжалование решения о третьей психолого-психиатрической экспертизе

Сегодня в Верховном суде Коми должно было состояться заседание, главной темой которого являлась третья психолого-психиатрическая экспертиза для экс-председателя Избиркома республики Елены Шабаршиной. Но обвиняемая и её адвокаты в суд не пришли. Заседание отложили до 12 марта.

На третьей экспертизе в отношении Елены Шабаршиной настоял прокурор. Обвинитель потребовал повторную проверку, для того чтобы выяснить, в каком эмоциональном состоянии находилась фигурантка дела перед попыткой суицида. Сыктывкарский городской суд разделил мнение обвинения. Экс-глава Избиркома была категорически не согласна с принятым решением и решила обжаловать его в Верховном суде республики.

Ранее Елена Шабаршина проходила уже две психолого-психиатрические экспертизы: первую — в Сыктывкаре, вторую — в Центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Результаты обеих исследований показали, что обвиняемая является вменяемым человеком, но во время написания явки с повинной находилась в измененном психологическом состоянии.

Напомним, что Елену Шабаршину обвиняют в получении взятки в 6 миллионов 680 тысяч рублей. Следствие утверждает, что деньги ей передавал Алексей Чернов — бывший замглавы Коми и фигурант «Дела Гайзера». Взамен экс-председатель Избиркома передавала данные о ходе избирательных кампаний, предварительных итогах голосований и количестве жалоб.