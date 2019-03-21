Претендент на пост ректора СГУ Светлана Колосова: "Днем вышел приказ о старте выборов ректора, а вечером меня уволили"

Выборы руководителя опорного вуза Коми только-только объявили, а предвыборная кампания уже обретает скандальный характер. Вчера получила уведомление об увольнении не скрывавшая ректорских амбиций Светлана Колосова, доктор психологических наук, возглавлявшая кафедру общей и педагогической психологии Института педагогики и психологии Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина.

- Днем вышел приказ о старте выборов ректора СГУ, а вечером меня уволили. Естественно, через суд я буду добиваться восстановления. И я уже сейчас собираю документы, чтобы в качестве кандидата принять участие в выборах ректора, - сообщила о своих планах "КП в Коми" Светлана Колосова.

Известный в республике специалист по детской и подростковой психологии намерена баллотироваться на выборы руководителя вуза в качестве самовыдвиженца. Напомним, что Светлана Колосова была в числе тех, кто добивался проведения выборов ректора СГУ им.П.Сорокина. Процесс избрания руководителя пробуксовывал в связи с судебным процессом, который инициировала исключенная из списков кандидатов Рита Тория, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Коми республиканской академии государственной службы и управления.

Светлана Колосова не скрывала, что ее стремления участвовать в выборах ректора напрямую связаны с тем, что она не поддерживает политику действующего руководителя Ольги Сотниковой.

Напомним, Ольга Сотникова исполняет обязанности ректора с ноября 2016 года. Она заняла этот пост после перехода прежнего руководителя вуза Натальи Михальченковой на должность министра образования, науки и молодежной политики РК.