2019-03-21T16:27:39+03:00
Общество

Претендент на пост ректора СГУ Светлана Колосова: "Днем вышел приказ о старте выборов ректора, а вечером меня уволили"

Выборы руководителя опорного вуза Коми обрастают скандалами
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В битве за пост ректора разразился первый скандал. Фото:www.syktsu.ruВ битве за пост ректора разразился первый скандал. Фото:www.syktsu.ru
Изменить размер текста:

Выборы руководителя опорного вуза Коми только-только объявили, а предвыборная кампания уже обретает скандальный характер. Вчера получила уведомление об увольнении не скрывавшая ректорских амбиций Светлана Колосова, доктор психологических наук, возглавлявшая кафедру общей и педагогической психологии Института педагогики и психологии Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина.

- Днем вышел приказ о старте выборов ректора СГУ, а вечером меня уволили. Естественно, через суд я буду добиваться восстановления. И я уже сейчас собираю документы, чтобы в качестве кандидата принять участие в выборах ректора, - сообщила о своих планах "КП в Коми" Светлана Колосова.

Известный в республике специалист по детской и подростковой психологии намерена баллотироваться на выборы руководителя вуза в качестве самовыдвиженца. Напомним, что Светлана Колосова была в числе тех, кто добивался проведения выборов ректора СГУ им.П.Сорокина. Процесс избрания руководителя пробуксовывал в связи с судебным процессом, который инициировала исключенная из списков кандидатов Рита Тория, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Коми республиканской академии государственной службы и управления.

Светлана Колосова не скрывала, что ее стремления участвовать в выборах ректора напрямую связаны с тем, что она не поддерживает политику действующего руководителя Ольги Сотниковой.

Напомним, Ольга Сотникова исполняет обязанности ректора с ноября 2016 года. Она заняла этот пост после перехода прежнего руководителя вуза Натальи Михальченковой на должность министра образования, науки и молодежной политики РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Воркуте осужден на шесть лет отчим, избивший 4-летнюю девочку до смерти
Итоги года от «МегаФона»: россияне стали потреблять больше трафика
В Микуни местный житель добивался квартиры свыше 20 лет
В Ухте деньги на отлов бродячих собак собирают волонтеры
В Коми планируют увольнять чиновников, чтобы сэкономить деньги в бюджете
К уснувшему на льду рыбаку съехались все спецслужбы Сыктывкара
Президиум Госсовета Коми укрепится еще одним "единороссом"
Горожане сыграют в сыктывкарскую версию «Монополии»
Жители Троицко-Печорска видели рысь во дворах жилых домов
В Коми у детей появится новый уполномоченный по правам
Жители Эжвы обсудят благоустройство парка-сквера и установку детской площадки
Республика Коми покажет в Дарвиновском музее музыкальный инструмент и «Северный дом» из борщевика
Следственный комитет не стал возбуждать дело по факту смерти врача скорой помощи в Воркуте
В Усинске легковой автомобиль выкинуло прямо на автобус
Сыктывкарец продает терминатора-спартанца ручной работы
Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП в Сыктывкаре
Суд обязал РЖД выплатить более полумиллиона сыну жительницы Коми, которая погибла на Кубани
Учащихся Гимназии искусств при Главе Коми кормили едой за полцены
Установлены личности погибшего пассажира и выжившего водителя резонансного ДТП в Сыктывкаре
Под Усинском в ДТП УАЗ разорвало на две части
Лабрадор, выброшенный хозяевами на помойку, уже выходит гулять на улицу
Для вахтовиков Шиеса собирают гуманитарную помощь
В Сыктывкаре «десятка» врезалась в дерево, пассажир погиб
Архиепископ Питирим освятил школу-долгострой в сыктывкарской Орбите
Столица Коми победила в лыжных эстафетах в рамках Спартакиады Союза городов
Республика Коми вошла в десятку национального экологического рейтинга
На кухне и в столовой гимназии Коми, в которой детей кормили котлетами с плесенью, установили 4 камеры видеонаблюдения
Умелец из Ухты отправил заключенному гель для бритья с сюрпризом
Судебные приставы Коми за день собрали с алиментщиков 221 тысячу рублей