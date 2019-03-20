Сколько мэров в одном сугробе: измеряем высоту снежных гор в Сыктывкаре Валерием Козловым

Месяц назад новостные ленты наперебой сообщали о трудовом почине губернатора Санкт-Петербурга: Александр Беглов взял в руки лопату и вместе с питерскими чиновниками очистил от снега и льда питерский дворик. Своим примером мэр северной столицы пристыдил коммунальные службы, не справлявшиеся с последствиями обрушившихся на город снегопадов.

Что ж, подумали мы, если мэру Питера не зазорно поработать простым дворником, то что мешает сыктывкарскому градоначальнику пройтись с лопатой по самым проблемным улицам столицы Коми? «Комсомолка» предоставила Валерию Козлову возможность указать коммунальщикам на недоработки. Мы изготовили из пластика образ мэра в полный рост и прошлись с ним по Сыктывкару.

Вход через сугроб, а во двор — на внедорожнике

Утопающих в снежной каше дворов, проездов и улочек, а также сугробов эпической высоты в столице Коми нашлось немало. Наш пластиковый мэр не без помощи корреспондента «КП в Коми» обратил внимание на самые проблемные территории города. Вместе с фигурой Козлова мы направились под арку между пятиэтажкой на ул. Пушкина, 34 и мебельным магазинлм на ул.Интернациональной,179. В другое время года через небольшую арку горожане легко проходят в уютный дворик. Но сейчас у самого входа вас встречает высоченный сугроб, преодолеть его по силам лишь человеку с отличной физподготовкой. Народ протоптал тропинку, которая сиротливо жмется к самой стене дома. Но сугроб вызывает недовольство. И наш «мэр», увидев это безобразие, тут же взялся за дело.

- Ой, а это кто? - поинтересовалась проходившая мимо женщина.

- Не узнаете?

- Ааааа, это же мэр Козлов.

- Он самый.

- Тут опасно ходить, можно ноги сломать. Тропинка скользкая, - предостерегла нас дамочка и пожаловалась, - мы в «управляшку» много раз обращались на счет этого сугроба, но они нас игнорируют.

Сугроб, кстати, оказался приличной высоты, даже выше искусственного мэра. Настоящему градоначальнику пришлось бы тут не один час попотеть, чтобы расчистить дорогу к арке.

В том же квартале, но уже на подъездной дороге к высотке на ул. Интернациональной, 172, обнаруживаем густую снежную смесь. Из-за снега невооруженным глазом трудно разглядеть глубокие ледяные колеи. Пока пластиковый мэр «старательно чистил дорогу», корреспондент заметила пожилого водителя, заводившего внушающий уважение внедорожник.

По снежной каше на ул. Интернациональной в Сыктывкаре пешком не пройти, на машине не проехать. Лопата явно не тот инструмент, чтобы разобраться здесь со снежным коллапсом.Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Живу здесь больше 40 лет, в последние годы зимой и по весне машины всегда застревают. Я потому и купил этот «вездеход». Он хоть и бензина много жрет, зато нигде не застревает, - рассказал пенсионер Борис Глебович.

В идеале, тут бы грейдером пройтись, да вычистить снег и наледь до асфальта. Но реальность такова, что пока на этот участок удалось выбраться только искусственному мэру с лопатой. Но одному «Козлову» здесь явно не справиться, нужна снегоуборочная техника. Мы пожалели «Валерия Владимировича» и продолжили поиски проблемных участков Сыктывкара. В пути нам встретились просто кошмарные территории.

Сыктывкарский снегомэр

Ад для водителей - иначе и не назвать автодорогу, идущую вверх от перекрестка улиц Гаражная-Пушкина и упирающуюся в хрущевку на ул.Пушкина, 81. Шоферы характеризуют этот путь исключительно ненормативной лексикой. Дорога сплошь в ледяных колдобинах и ухабах.

- Дааааа, тут для градоначальника работы хватит не на один день! Но одной лопаты недостаточно, придется усердно поработать ледоколом, - рассуждаю я с напарником.

Ад для водителей рядом с офисом Службы судебных приставов в Сыктывкаре.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Удивляет, почему снегоуборочная техника так упорно объезжает эту территорию, ведь возле опасной дороги находится офис службы судебных приставов. Интересное дело: буквально в пяти метрах от УФССП возвышается еще один зримый символ коммунального беспредела: огромная снежная гора, высотой примерно в полтора мэра. Такой вот получился снегомэр!

Сугробы-великаны, в 2-3 мэра высотой, мы обнаружили вблизи высотки на ул.Осипенко, 12. Справедливости ради отметим, что дорога во дворе и на парковках радует глаз чистым асфальтом, но коммунальные службы до сих пор не вывезли снег. Один снежный отвал занял четверть парковки, а другой перегородил путь в соседний двор.

- Пора нашему мэру взяться за работу! - предлагает мне напарник и устанавливает фигурку Валерия Козлова возле горы снега на парковке.

Наш эксперимент вызвал любопытство у прохожих. Одна девушка поспешила запечатлеть мэра с лопатой на телефон. Не каждый день увидишь, как градоначальник расчищает город! И пока наш «Валерий Владимирович» усердно работал, на парковку въехала машина, владелец которой сразу же узнал пластикового трудягу.

Парковка — это ерунда, ему надо почистить вон ту трассу, - указал водитель на отрезок дороги по ул.Осипенко.

Там для «мэра» нашлась работенка: мало того, что дорога оказалась очищена на троечку, так еще и на повороте оставили сугроб, закрывающий обзор водителям.

На улице Осипенко, 12 снежные горы высотой в 1-2 снегомэра.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Разбитые надежды Дырноса

Местечко Дырнос на окраине Сыктывкара — территория, куда давно не ступала нога коммунальщиков. Дороги здесь не чищены, а с крыш угрожающе свисают огромные снежно-ледяные козырьки. На фигурку мэра с лопатой сразу же обратил внимание местный житель.

- Тащите его сюда, вот здесь ваааще кошмар! - позвал он нас к повороту во двор деревяшки под №43.

Возле дома №43 в Дырносе машины застревают в снежной каше. Без лопаты и подмоги не обойтисьФото: Алиса КОЗЛОВА

Пластиковый градоначальник органично смотрелся в снежной гуще. Издалека даже казалось, что это настоящий Валерий Козлов. И что в беспросветной повседневности местных жителей забрезжил луч надежды, ведь сам мэр решил проявить заботу об обитателях дырносских бараков.

- Ой, а я было подумала, кто-то решил почистить дорогу. А это, оказывается, просто фотография, - с разочарованием в голосе прокомментировала эксперимент «КП в Коми» девушка, выглянувшая из окна притормозившей иномарки. Она представилась Яной, сообщила, что давно здесь живет.

Машины здесь часто застревают?

Очень часто. Две недели назад и здесь, и во дворе был такой кошмар. Каждую вторую машину выкапывали.

Наша прогулка с «мэром» по Сыктывкару продолжилась. Вместе с корреспондентом «КП в Коми» градоначальник оценил состояние двора на ул.Катаева, 47, где двор напоминает фронтовую дорогу после бомбежки. А на пересечении дворовых дорог недовольство водителей вызывает снежная каша. Аналогичную картину мы увидели во дворе пятиэтажки на ул.Димитрова, 48 и на проезде к спорткомплексу «Ренова».

Прежде чем припарковаться во дворе на ул. Димитрова, нужно поработать лопатойФото: Алиса КОЗЛОВА

На этом рейд с муляжом Валерия Козлова был завершен. Но градоначальника с лопатой решили оставить в редакции «Комсомолки». Снег скоро растает и обнажит горы мусора. В Сыктывкаре немало нелегальных свалок — больших и маленьких. Отдельным скоплениям хлама и отходов уже много лет. А значит, вновь у «мэра» будет непочатый край работы.

Пластиковый градоначальник Сыктывкара оценил состояние дороги на ул.Катаева, 47, где двор напоминает фронтовую дорогу после бомбежки.Фото: Алиса КОЗЛОВА

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