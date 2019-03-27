"Новости одной строкой" - планерка в мэрии

Прямо сейчас в мэрии Сыктывкара проходит общегородская планерка. Наш корреспондент ведет прямую трансляцию с места её проведения.

О преступлениях и происшествиях. Планерка началась с доклада представителей УВД и аварийно-спасательной службы. За март в полицию поступило 4250 обращений. Большая часть обращений связана с кражами и мошенничеством. Совершено два угона и 37 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Раскрыто 171 преступление, 47% из них - по горячим следам. Произошло 12 пожаров. В происшествиях погибло 3 человека и 7 человек пострадало.Один мужчина погиб на железнодорожных путях, один - в ДТП. Также в районе Тентюковской улицы нашли труп женщины без признаков насильственной смерти. Обстоятельства смерти устанавливаются.

О ЖКХ. Затем дали слово сотрудникам жилищно-коммунальных служб. Серьёзных замечаний компании не получили, но градоначальник Сыктывкара Валерий Козлов попросил особое внимание обратить на пешеходные тротуары и перекопанные дорог. В частности, мэр выделил улицу Кирова, на которой оживленное движение. На данный момент в отношении управляющих компаний составлено 45 административных актов.

Руководитель МКП "Жилкомсервис" Алексей Буткин рассказал о ремонте двух судов, входящих во флот компании. Работы по обновлению теплохода "Усть-Сысольска" уже идут, работы по "Дорожнику-24" начнутся с 1 мая. Глава эжвинского "Жилкомхоза" Николай Сосновский сообщил о служебном расследовании, которое ведется по несчастному случаю на производстве. Градоначальник похвалил эжвинскую службу за хорошую чистку тротуаров.

О дорогах. Сыктывкар вошёл в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги". Столица Коми получит более 2 миллиардов рублей на ремонт дорог. В порядок приведут, в частности, улицы Кутузова, Катаева, Энгельса, Кирова, Оплеснина, Гаражную улицу, Печорскую улицу. Программа будет работать до 2024 года. К этому времени планируют отремонтировать 85 процентов дорог Сыктывкара.

О дошкольном образовании. По городу в местах в детских садах нуждаются 600 детей. Самые востребованные детские сады находятся на Ручейной улице, в районе жилого комплекса "Ласточкиного гнезда" и в Давпоне. Проблему нехватки мест в детских садах хотят решить с помощью переоборудования имеющихся помещений и выкупа новых, а также направления детей в другие дошкольные учебные учреждения и зачисления во временные группы.

В 2019 году в Сыктывкаре хотят открыть 148 дополнительных мест. По словам начальника управления дошкольного образования мэрии Тамары Горбуновой, в Сыктывкаре давно бы решили нехватку мест в детских садах, но из-за большого притока эмигрантов этого достичь пока не удаётся.

О работе с обращениями граждан и юридических лиц. Планерка завершилась докладом о работе с обращениями граждан и юридических лиц. Так, всего за 2018 год в мэрию поступило 58587 обращений.

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