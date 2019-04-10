Состоялось первое судебное заседание по резонансному делу сыктывкарца, который спас женщину в Петербурге

5 апреля состоялось первое судебное заседание по делу 18-летнего сыктывкарца Яна Касперавичуса, который спас женщину в центре Санкт-Петербурга. О новом витке истории, где герой в одночасье стал преступником, порталу «Комсомольская правда в Коми» рассказал отец и адвокат Яна — Виктор Касперавичус.

В Санкт-Петербурге рассматривают дело сыктывкарца Яна Касперавичуса, который после героического спасения женщины в центре северной столицы, по мнению дознавателей, стал преступником.

- 5 апреля в Санкт-Петербурге состоялось первое судебное заседание. На нем мы заявили, что против рассмотрения дела в особом порядке (не исследуются доказательства материалов уголовного дела, а только изучается информация о личности преступника). В связи с тем, что мы не согласны с квалификацией деяния (дознание считает, что тяжкие телесные повержения мужчина, напавший на женщину в центре Санкт-Петербурга, причинил по неосторожности), то попросили суд рассматривать дело в общем порядке - с вызовом всех свидетелей и изучением видеоматериалов, - отметил адвокат Виктор Касперавичус

В частности, в суд пригласят Дмитрия Панфилова, который в злополучный августовский вечер обезоружил агрессора, выбив у него нож из рук. При этом в материалах дела основной очевидец событий нигде не фигурирует. Между тем, его показания могут стать основанием для квалификации действий нападавшего мужчины. Заседание назначено на 25 апреля в Санкт-Петербурге. На него могут прийти все, кто готов поддержать храброго юношу.

Наполним, что 4 августа 18-летний сыктывкарец Ян Касперавичус ценой своего здоровья спас прохожую от вооруженного мужчины в Санкт-Петербурге. Парень получил удар ножом, но предотвратил нападение. Новость облетела соцсети и сделала юношу героем северной столицы. Спустя полгода над молодым человеком нависла неожиданная угроза. Следствие встало на сторону агрессора, напавшего на женщину. О том, как это произошло, прочитайте вот тут и тут.

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