2019-04-18T20:09:07+03:00
Происшествия

Марина Истиховская добивается увеличение суммы морального ущерба в Верховном суде Коми

Ей мало 340 тысяч, она в довесок требует еще 10 миллионов рублей
Алиса КОЗЛОВА
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Сыктывкарский горсуд уже одобрил иск Истиховской на 340 тысяч, но осужденная оспаривает это решение в апелляционной инстанции.Сыктывкарский горсуд уже одобрил иск Истиховской на 340 тысяч, но осужденная оспаривает это решение в апелляционной инстанции.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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Экс-ректор СГУ им.Питирима Сорокина Марина Истиховская пытается через суд вернуть материальный ущерб, понесенный в связи с судебным процессом. Сегодня в Сыктывкарском городском суде прошло очередное заседание по иску от осужденной за превышение должностных полномочий.

- Марина Дмитриевна подавала два иска - на возмещение морального и материального ущерба. Примерно месяц назад Сыктывкарский горсуд одобрил иск о возмещении морального вреда на сумму 340 тысяч рублей, но она не согласилась с этим решением и подала жалобу в апелляционную инстанцию. А сейчас она пытается возместить материальный ущерб - расходы на адвоката и возмещение недополученной зарплаты, утраченной в связи с увольнением, - объяснил "КП в Коми" представитель осужденной Даниил Шицов.

Согласно иску, расходы на адвоката составили 1 миллион 600 тысяч рублей, а размер недополученной зарплаты - около 8,5 миллионов рублей. В сумме это 10 млн 100 тысяч рублей.

На сегодняшнем заседании судья принял решение направить запрос в министерство образования России, чтобы уточнить сумму недополученной зарплаты.

Напомним, судебное расследование по двум эпизодам в отношении Истиховской, длилось почти два года, ей вменяли в вину сразу два эпизода преступной деятельности. В ноябре 2017 года Верховный суд РК оправдал Марину Истиховскую по обвинению, связанному с передачей по договору аутсорсинга площадей студенческих столовых ООО "ТП "Бумажник". Договор был заключен без передачи помещений в аренду, по версии следствия, университет понес убытки. Но суд снял обвинение по этому делу. При этом фигурантка была признана виновной в превышении должностных полномочий в связи с предоставлением служебной квартиры приглашенному из Санкт-Петербурга политтехнологу. Суд признал ее виновной в причинении ущерба СГУ и назначил наказание в виде запрета занимать управленческие должности на протяжении двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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