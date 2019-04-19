Свежий номер «КП-авиа»: секреты долголетия, модные тренды и покорение Голливуда

Вы уже решили, где будете наслаждаться отпуском в этом году? Если нет, не беспокойтесь, мы все придумали. Свежий номер «КП-авиа» посвящен удивительным, для кого-то неизведанным местам в Республике Коми и за ее пределами, которые обязательно стоит посетить, причем не раз. Встречайте!

Вас ждет рассказ о невероятном памятнике истории Коми, настоящем чуде гидротехнического искусства – Северо-Екатерининском канале, расположенном на границе Коми и Пермского края. Водный путь строился вручную 36 лет на стыке XVIII-XIX веков.

Еще одно заповедное место, которое манит путешественников, – великолепный Национальный парк «Югыд ва», в этом году отмечающий 25-летний юбилей. Экстремалы могут пощекотать нервишки на зловещем перевале Дятлова, здесь недавно прошла экспедиция «Комсомольской правды» и телеканала «Россия 1». Какие новые тайны удалось раскрыть нашим коллегам, читайте на страницах журнала.

Воркута – столица мира, помните об этом? Мы – да, именно здесь, в Заполярье, северного зрителя восхищает театр с уникальной судьбой – Воркутинский драматический, с именем которого связана целая эпоха.

Гостьей номера стала прекрасная уроженка республики – актриса Екатерина Ковальчук, в ее портфолио – роли в топовых фильмах России и Украины. Сыктывкарка снималась даже в Голливуде!

Екатерина Ковальчук рассказала, как покоряет Голливуд, чувствует ли себя Золушкой и за что любит Сыктывкар.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

А специально для тех, кто в ближайшее время никуда не летит, мы подготовили электронную версию журнала здесь. Где еще можно найти наш журнал? В кармашках пассажирских кресел в самолетах авиакомпании «Комиавиатранс», на стойках в «стерильных» зонах всех аэропортов республики, в фойе администрации Сыктывкара и Госсовета Коми, в министерствах и ведомствах, спортивных объектах столицы Коми, гостиницах. Полный список мест распространения опубликован в журнале.

Устраивайтесь поудобнее, дорогие друзья, журнал «КП-Авиа» уже ждет вашего внимания. Оставайтесь с нами – на высоте!

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