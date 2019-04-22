Проект «Возвращение»: любовная история военных лет из Ижемского района

В рамках проекта «Возвращение» Любовь Игнатова прислала в редакцию «КП-Коми» рассказ о своем дедушке Андроне Каневе и бабушке Татьяне Хозяйновой, которые родились и всю жизнь прожили в селе Кипиево Ижемского района.

«В преддверии Дня Победы я хочу рассказать про своих дедушку, участника Великой Отечественной войны Канева Андрона Ефимовича, и бабушку Хозяинову Татьяну Яковлевну, которые так же, как и все их поколение, приближали этот великий праздник.

Андрон Ефимович был призван на службу в 1939 году. До февраля 1942 года служил на Дальнем Востоке в артиллерийском полку. С февраля 1942 года он участвовал в Великой Отечественной войне в составе 5 армии 215 стрелковой дивизии на 3 Белорусском фронте. Был ранен и контужен. Весть о Победе настигла его в пути, когда их полк оправлялся на войну с Японией. С июня 1945 года по 1946 год мой дед служил в оккупационных войсках в Маньчжурии. Демобилизовался в звании старшего лейтенанта. Пять человек из села Кипиево были награждены Орденом Красной звезды, в их числе и мой дед, который получил этот Орден за форсирование реки Березина.

В 1944 году в Кипиево приехала 20-летняя учительница Татьяна Яковлевна. Бабушка вспоминала, как тяжело приходилось школе во время войны. Ее, молодую девушку, назначили директором, а у нее не было даже соответствующей высокой должности одежды. Ко Дню знаний она перешила свою юбку: истрепавшийся подол перевела на пояс, чтобы под кофтой не было заметно. С 1 сентября 1944 года в течение 10 лет она была директором Кипиевской школы. Она сразу проявила себя не только ответственным работником, но и активным участником общественной жизни села. В силу своих возможностей коллектив школы помогал фронту. Работники школы вязали носки, рукавицы, трехпалые перчатки для солдат. Учителя и дети вели переписку с земляками, ушедшими на фронт, поддерживали их словом, веря в победу. В такой переписке и завязалась нить между Татьяной и Андроном. Вряд ли кто из односельчан может предположить, какие ласковые слова писал Андрон Ефимович незнакомой девушке, которая находилась в его далеком родном селе. «Тому ангелу, которая в этот день родилась», - строчки из его письма-поздравления с днем рождения моей бабушке.

Поженились они 5 декабря 1947 года, в то время — День конституции.

После войны дедушка был председателем Кипиевского сельпо. В 1948 году был осужден, так как при проверке в сельпо обнаружилась недостача. Обидно, что тогда у него безвозвратно забрали Орден Красной Звезды. Ведь невозможно ничем перечеркнуть мужество и героизм участников той страшной войны. Стране после войны требовалось мягкое золото-пушнина. Колхоз организовал звероферму черно-серебристых лисиц. Ежегодно ферма сдавала пушнину, принося колхозу немалую прибыль. Андрон Ефимович заведовал зверофермой 14 лет вплоть до ее ликвидации. За свою умелую работу был награжден медалью «За трудовое отличие». Хочу отметить интересный момент. Дед имел в селе прозвище Гора Андрон, он очень громко разговаривал, но родные вспоминают, что при этом он не терпел бранных слов, и они никогда не слышали от него ругательств.

Во время работы в школе бабушка была завучем, организатором внеклассной работы и всегда проявляла творчество, энергию, трудолюбие и большое желание приносить пользу. Учительский стаж бабушки 41 год. За свою плодотворную работу она была награждена орденом Трудового Красного Знамени, получила звание Отличника народного просвещения РСФСР. Татьяна Яковлевна всегда вела большую общественную работу: была агитатором, лектором, пропагандистом, пользовалась заслуженным авторитетом у односельчан. Десять созывов она была депутатом Кипиевского сельсовета, два созыва — Ижемского райсовета.

Вместе они построили новый дом, где и жили с 1963 года, вырастили двоих сыновей Геннадия и Василия и двух дочерей Фаину и Энгельсину.

Мои родители вспоминают, что иногда дедушка говорил: «Таня, ты моложе меня на 5 лет, поэтому я умру раньше». Он не дожил до своего 70-летия тринадцать дней. Бабушка пережила его на 11 лет.

Добрую память оставили они после себя. Каждый День Победы мы всей семьей ходим на их могилы. 9 Мая - не только День Победы, это День памяти тех, кто приближал эту победу. Мы, их дети и внуки, должны быть достойны своих дедушек и бабушек, которые несмотря на все невзгоды и испытания, смогли пережить эту войну, смогли не очерстветь душой и остаться людьми, любящими и ценящими жизнь. И только от нас зависит, как долго будет жить память о них у правнуков. Они живы, пока их помнят».

В рамках проекта "Возвращение" мы собираем истории героев Великой Отечественной войны. Вы также можете рассказать о своих воевавших родных, прислав истории на адрес kp@kpkomi.ru или сюда: vk.me/kp_komi

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