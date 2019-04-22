Проект "Возвращение": студент Коми пединститута Дмитрий Старцев так и не вернулся с войны

В проекте «Возвращение» читатели «КП-Коми» продолжают рассказывать о своих родственниках, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Сыктывкарка Нина Юркина вспоминает своего дядю Дмитрия Старцева.

Дмитрий Михайлович родился в крестьянской семье 4 февраля 1921 года в селе Куниб Сысольского района. В 1939 году окончил Визингскую среднюю школу и попробовал поступить в Уральский горный институт в Свердловске. Не получилось. Вернувшись в Сыктывкар, подал заявление на имя директора Коми пединститута с просьбой зачислить на физико-математический факультет. Тут все завершилось успешно.

Приказом директора института от 10 февраля 1940 года Старцев Д.М. и 38 студентов был исключен из института в связи с призывом в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА). В то время еще шла советско-финская война.

3 марта 1942 года попал в плен в районе деревни Александрополь. В плену противнику назвал неверный номер войсковой части, где служил: 183-й стрелковый полк. Под этим номером полк в составе 35-й стрелковой дивизии всю войну пробыл на Дальнем Востоке и принял участие в боевых действиях против японцев в августе 1945 года. Находился в лагере военнопленных Офлаг XIII D (62), лагерный номер 8861, умер в плену 10 марта 1944. Ему было 23 года.

В рамках проекта "Возвращение" мы собираем истории героев Великой Отечественной войны. Вы также можете рассказать о своих воевавших родных, прислав истории на адрес kp@kpkomi.ru или сюда: vk.me/kp_komi

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