Борьба характеров в ритме фламенко: "Сыктывкарса тулыс" продолжился оперой "Кармен"

Фестиваль "Сыктывкарса тулыс" продолжился популярным шедевром из сокровищницы мирового музыкального искусства: оперой на музыку Жоржа Бизе "Кармен". Спектакль, который третий сезон подряд с успехом идет на сцене театра оперы и балета Коми, вчерашним вечером приобрел новое звучание благодаря приглашенным молодым солистам Международной академии музыки Елены Образцовой.

Вокальный состав оперы украсили молодые солисты международной академии музыки Елены ОбразцовойФото: Юрий Ефимец

Главные партии исполнили Валерия Белякова (Кармен), Вячеслав Лесик (дон Хозе), Максим Даминов (тореадор Эскамильо) и Дарьяна Бобарыкина (Микаэла). Ансамбль вокалистов дополнили сыктывкарские артисты Анастасия Морараш (Франскита), Дарья Гапонова (Мерседес), Андрей Ковалев (Данкайро), Михаил Ярмольский (Ремендадо), Максим Палий (капитан Цунига) и Виталий Гудовский (сержант Моралес).

Опера "Кармен" с успехом идет на сцене театра оперы и балетаФото: Юрий Ефимец

Трагический сюжет о роковой красавице Кармен известен миллионам. Лейтенант Хозе, разжалованный по вине молодой цыганки Кармен в рядовые, следуя зову сердца присоединяется к табору, промышляющему контрабандой. Хозе оставил родную мать и свою возлюбленную Микаэлу. Любовь свободолюбивой Кармен длится недолго, вскоре ей становится интересен тореадор Эскамильо. В порыве ревности Хозе убивает Кармен.

- "Кармен" увлекает своей энергичностью и испанской страстью, именно в этом секрет популярности оперы. Безусловно, в обаянии Кармен было что-то магическое, она обладала особенным магнетизмом и энергетикой. И, я уверена, каждая женщина в глубине души мечтает быть похожей на Кармен, и я не являюсь исключение, - призналась "КП в Коми" Валерия Белякова.

Фламенко освоили все участники спектакляФото: Юрий Ефимец

Вихрь страстей и эмоций выражен в танце. Стержнем постановки является фламенко. Народный испанский танец исполняют все участники постановки - и солисты, и хор. Вкрапленные с постановку хореографические композиции, исполненные артистами балетной труппы, усилили испанский колорит оперы.

- Фламенко - это борьба характеров, это диалог сильных личностей. В основу спектакля заложено столкновение характеров. Кармен - пример сильной бескомпромиссной женщины. Если она любит, то идет до конца, даже осознавая, что впереди ее ждет смерть, - объяснил режиссер спектакля Илья Можайский.

Дарьяна Бобарыкина впервые выступила на "родной" сцене в образе МикаэлыФото: Юрий Ефимец

В числе приглашенных исполнителей была Дарьяна Бобарыкина, еще четыре года назад выступавшая на сцене театра оперы и балета в составе хора. Окончив республиканский колледж искусств, Дарьяна продолжила образование в Российском государственном педагогическом университете им.А.И. Герцена.

- На этой сцене я чувствую себя дома. Мне радостно здесь выступать, ощущая поддержку хорошо знакомых мне людей, - подчеркнула в беседе с корреспондентом "КП в Коми" молодая вокалистка

Отметим, что сегодня фестиваль "Сыктывкарса тулыс" продолжит концерт-аперитив "Encontros casuais"( в переводе с португальского - "Случайные встречи"). Начало концерта - в 16:00.