2019-04-26T15:57:49+03:00
Звезды

Переливы гитары и виртуозный вокал в старинной таверне: "Сыктывкарса тулыс" приглашает на концерт-аперитив

Перед зрителями выступит солистка из Португалии и музыкант из Санкт-Петербурга
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Концерты-аперитивы проходят в фойе театра оперы и балета КомиКонцерты-аперитивы проходят в фойе театра оперы и балета КомиФото: Юрий Ефимец
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28 апреля в рамках XXIX Международного фестиваля оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» Театр оперы и балета приглашает гостей на концерт-аперитив "Encontros casuais". Название концерта переводится с португальского языка как "Случайные встречи".

Зритель окажется посетителем испанской таверны, которая радушно встретит жителей столицы Коми, гостей из далекой Аргентины, и даже португальскую певицу.

Эти страны выбраны не случайно: в этом году публике будет представлена многообразная темпераментная и чувственная музыка Испании, Португалии и Латинской Америки. Репертуар концерта обещает порадовать как искушенных музыкальных гурманов, так и любителей легкого жанра. Наряду с редкими ариями из испанских сарсуэл (национальная разновидность оперетты) и камерными вокальными сочинениями Г. Вилла-Лобоса и А. Пьяццоллы, прозвучат и популярные латиноамериканские композиции в необычной классической интерпретации.

Формат концерта предполагает прямое и непосредственное общение зрителей и публики Фото: Алиса КОЗЛОВА

Формат концерта предполагает прямое и непосредственное общение зрителей и публикиФото: Алиса КОЗЛОВА

Формат мероприятия останется традиционным: встреча, как и в предыдущих сезонах, пройдет в фойе театра, за столиками в непринужденной и дружеской обстановке. Но в этот раз будет несколько изменена форма концерта, который будет походить на музыкальный спектакль. Зритель увидит цельную театральную композицию, которая объединит все музыкальные номера.

В концертной программе примут участие не только ведущие солисты оперной труппы, но и музыканты оркестра театра.

Подарком сыктывкарской публике станет участие в концерте двух гостей фестиваля. Ана Сэйксас (сопрано, Португалия) представит публике музыку Г. Вилла-Лобоса и А. Пьяццоллы. Также в исполнении певицы впервые в Сыктывкаре прозвучит традиционная португальская песня - фаду. Следуя традиции исполнять песни этого жанра под аккомпанемент гитары, в дуэте с Аной Сэйксас выступит Алексей Носов (г. Санкт-Петербург). В исполнении музыканта прозвучат сольные номера, а также ансамбли с солистами театра с произведениями испанских и латино-американских композиторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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