2019-04-30T15:19:18+03:00
Общество

Выборы ректора Сыктывкарского университета вновь перенесены на неопределенный срок

Миннауки России отметило аттестацию кандидатов на высокий пост
Алиса КОЗЛОВА
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Сыктывкарский госуниверситет продолжает работать без ректораСыктывкарский госуниверситет продолжает работать без ректораФото: Дарья ЮДИНА
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Выборы ректора СГУ имени Питирима Сорокина вновь перенесли, причем на неопределенный срок. Все дело в том, что назначенное еще на 16 апреля заседание аттестационной комиссии при министерстве науки и высшей школы России было отменено. Решение о переносе заседания принималось на уровне миннауки.

Как сообщили "КП в Коми" в пресс-службе вуза, федеральное министерство выпустило приказ об исключении СГУ им.П.Сорокина из графика аттестации кандидатов 15 апреля. То есть кандидаты на пост руководителя опорного вуза Коми узнали об этом буквально за сутки. Вместе с Сыктывкарским университетом из графика аттестации исключили Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова.

- Объяснения причин исключения сыктывкарского вуза из графика аттестации министерство науки и высшего образования РФ не предъявило, - уточнили "КП в Коми" в пресс-службе СГУ им.П.Сорокина.

Дата заседания аттестационной комиссии пока не установлена. В тоже самое время, все соискатели на высокий пост сделали все от них зависящее для участие в выборах ректора университета. В миннауки поступили документы по всем кандидатам, соответствующие действующим требованиям и рекомендациям.

- Мы ждем решения министерства о назначении новой даты аттестации. Университет работает в штатном режиме, - отметили в вузе.

Напомним, 27 марта ученый совет СГУ им.П.Сорокина утвердил список кандидатов на пост ректора. В него вошли 7 человек:

- Ольга Сотникова, и.о ректора СГУ им.П.Сорокина,

- Павел Васильев, проректор по экономическим и социальным вопросам СГУ им.П.Сорокина,

- Анна Гагиева, профессор кафедры управления информационно-документационными и социально-политическими процессами Коми республиканской академии государственной службы и управления,

- Владимир Миронов, начальник департамента научной и проектно-инновационной деятельности СГУ им.П. Сорокина,

- Александр Сычев, экс-проректор по административно-хозяйственной работе СГУ им.П.Сорокина, ныне предприниматель,

- Рита Тория, преподаватель Коми республиканской академии государственной службы и управления,

- Эмин Ягубов Зафар-оглы, первый проректор СГУ им.П.Сорокина.

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Выборы руководителя опорного вуза Коми только-только объявили, а предвыборная кампания уже обретает скандальный характер. Вчера получила уведомление об увольнении не скрывавшая ректорских амбиций СветланаКолосова, доктор психологических наук, возглавлявшая кафедру общей и педагогической психологии Института педагогики и психологии Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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