2019-05-10T00:01:43+03:00
Общество

В Сыктывкаре прошел праздничный салют: в небе раскрылись сердечки, цветки и короны

Пиротехническое шоу длилось 8 минут
Алиса КОЗЛОВА
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В Сыктывкаре прошел салют в честь Дня ПобедыВ Сыктывкаре прошел салют в честь Дня ПобедыФото: Алиса КОЗЛОВА
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В столице Коми отгремел салют. Ровно в 22 часа над запасным полем Республиканского стадиона в ночное небо взлетели первые залпы, которые раскрылись красочными шарами. Феерическое шоу длилось ровно 8 минут, и, как всегда, привлекло большое число сыктывкарцев.

Народ с восторгом реагировал на раскрывающиеся в небе сердечки Фото: Алиса КОЗЛОВА

Народ с восторгом реагировал на раскрывающиеся в небе сердечкиФото: Алиса КОЗЛОВА

Самыми многолюдными смотровыми площадками стали территория мемориала "Вечная слава" и пятачок комплекса "Скорбящий воин". Большое скопление людей можно было наблюдать в непосредственной близости к спортивному полю - на улицах Карла Маркса и Куратова. Но в целях безопасности объект оградили. Пиротехнические устройства были установлены с правой кромки поля.

Салют начался с традиционных залпов в виде шаров Фото: Алиса КОЗЛОВА

Салют начался с традиционных залпов в виде шаровФото: Алиса КОЗЛОВА

Корреспондент "КП в Коми" следила за салютом вблизи ограждения. Иногда раскрывающиеся залпы были видны так близко, что становилось страшно. Казалось, огненные "осколки" летят прямо на людей.

Комбинированные фейерверки особенно впечатляли Фото: Алиса КОЗЛОВА

Комбинированные фейерверки особенно впечатлялиФото: Алиса КОЗЛОВА

Шикарное пиротехническое шоу удивило разнообразием рисунков в ночном небе. Снаряды раскрывались в виде красных сердечек, цветков и мерцающих шаров, нередко из одного шара появлялся еще один, но уже другого цвета. Многие залпы взвивались в небо яркой змейкой и рассыпались на тысячу ярких звездочек. Особенно впечатляла вторая половина салюта, изобиловавшая большими комбинациями залпов: одновременно раскрывались гигантские шары, обрамленные яркими искрами и бенгальскими огнями. В ночном небе было легко разглядеть светящуюся корону и огненные цветы.

На салют из бюджета города было выделено 380 тысяч рублей Фото: Алиса КОЗЛОВА

На салют из бюджета города было выделено 380 тысяч рублейФото: Алиса КОЗЛОВА

- С Днем Победы! Ура! - выкрикивали люди из толпы.

Но чаще всего раскрытие каждого фейерверка сопровождалось всеобщим "Уау!".

После того, как отгремел последний выстрел, зрители стали расходиться в разные стороны города. Празднование Дня Победы в Сыктывкаре благополучно завершилось. Напомним, на салют из бюджета столицы было выделено 380 тысяч рублей.

Салют завершил праздничную программу Дня Победы Фото: Алиса КОЗЛОВА

Салют завершил праздничную программу Дня ПобедыФото: Алиса КОЗЛОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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