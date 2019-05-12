В Сыктывкаре в «Зеленую субботу» собрали тонну отходов

Вчера в Сыктывкаре рядом с торговым центром «Парма» прошла экологическая акция «Зеленая суббота». Её организаторы — активисты «ECO Time Komi» — рассказали горожанам о том, как правильно сортировать отходы и сократить их количество. Также члены экологического движения принимали пластик, металл, макулатуру и батарейки. Удалось собрать более тонны мусора, которую отправят на переработку.

Собранное вторсырье отправится на переработкуФото: Дарья ЮДИНА

«Зеленая суббота» впервые прошла в Сыктывкаре. О её проведении «ECO Time Komi» объявили в марте.

— Идея акции появилась благодаря подписчице нашей группы. Она жила долгое время в Питере и видела, как местные жители специально ищут, куда сдать мусор. Она спросила меня, можно ли в Сыктывкаре организовать акцию по раздельному сбору мусора. Честно говоря, я сомневалась в том, что придет много людей. И мы спросили сыктывкарцев, интересна ли им подобная тема. Было много положительных откликов, — рассказала лидер группы «ECO Time Komi» и организатор «Зеленой субботы» Ольга Одиненко.

Люди приносили мусор ящиками и мешкамиФото: Дарья ЮДИНА

Жители Сыктывкара с большой охотой поучаствовали в акции и принесли с собой полные мешки и коробки с отходами из пластика, бумаги и металла. Один сыктывкарец принес мешок, из-за которого даже сломались весы – таким большим он был. За каждый килограмм отходов участники получали жетончики, по которым разыгрывались экопризы — сумки для покупок, термокружки и многоразовые бутылки для воды.

Активисты рассказали о правилах раздельного сбора мусораФото: Дарья ЮДИНА

За несколько часов акции удалось собрать больше тонны мусора. Все вторсырье отправится на переработку. Батарейки заберет «Лента», у которой заключено соглашение с челябинским заводом, перерабатывающим их, а пластик с маркировкой «1, 2, 4, и 5» и макулатуру — компания «Комиэковтор». Сотни пластиковых крышек собрали для благотворительной акции «Крышки добра», а килограммы металла — для компании «Промхолдинг».

Для горожан провели интерактивы и конкурсыФото: Дарья ЮДИНА

Организаторы акции не только принимали вторсырье, но и рассказывали горожанам о правилах раздельного сбора мусора с помощью специального стенда. Также экоактивисты объяснили, как приблизиться к безотходному образу жизни: отказаться от машины в пользу велосипеда, использовать многоразовые вещи.

Сбора шел под музыкуФото: Дарья ЮДИНА

Сбор мусора и экопросвещение проходили под музыку и танцы. Для горожан, собравшихся возле «Пармы», выступали артисты и устраивались конкурсы. Новую информацию об отходах люди узнавали с помощью викторин: ведущая задавала вопросы об экологичном поведении и времени разложения различного вторсырья. В конце мероприятия среди сдавших мусор разыграли экопризы от спонсоров.

В конце акции среди сыктывкарцев разыграли экопризыФото: Дарья ЮДИНА

Прошедшая «Зеленая суббота» была пробной. В будущем «ECO Time Komi» планируют проводить подобные мероприятия не только в Сыктывкаре, но и в Эжве. Следующую акцию хотят устроить осенью, в сентябре–октябре. Узнать, где и когда она состоится, можно в группе активистов.

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