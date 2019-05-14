В Ухте и Сосногорске нормализовалась паводковая ситуация - реки отступили

В Ухте и Сосногорске реки вернулись в свое русло. Паводковая ситуация нормализовалась. Об этом "КП в Коми" сообщили в Ухтинской гидрологической станции.

Сегодня утром уровень воды в реке Ухте составлял 584 см, то есть ниже критического уровня на 6 см (порог равен 590 см). В речке Ижма, что близ Сосногорска, сегодня глубина воды составляла 645 см (порог - 800 см). Специалисты станции не ждут второй волны паводка.

Так выглядело село Усть-Ухта в период "большой воды". Фото: Ирина Алисултанова

Напомним, резкий подъем воды на реке Ухта начался в ночь на 9 мая, за сутки он вырос почти на 1 метр и к вечеру 10 мая составил 649 см, началось подтопления приусадебных участков домов, расположенных в низинных участках города. Также вышла из берегов река Ижма, в зоне подтопления, в частности, оказалось село Усть-Ухта.

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Аномальная жара спровоцировала в Ухте паводок невероятной силы. Активное таяние снегов привело к тому, что речка Ухта быстро вышла из берегов. В зоне подтопления оказались многие городские территории. Стихия не пощадила старейшую в городе церковь — Свято-Николаевский храм.(подробннее)