Один боевой эпизод в Коми: кем были участники "Печорского десанта"?

В период Великой Отечественной войны Коми АССР находилась за тысячу километров от линии фронта. Лишь один раз в глухой тайге прогремели выстрелы немецкого оружия — это произошло в июне 1943 года, когда вблизи поселка спецпереселенцев Кедровый шор высадилась группа так называемых диверсантов. В историю республики неудачная попытка фашисткой Германии дезорганизовать тыловую жизнь в Коми вошла под названием «Печорский десант».

Незваные гости с неба

В официальных источниках — учебниках и энциклопедиях — «Печорскому десанту» обычно посвящают два-три абзаца. В книге «История Коми с древнейших времен до конца XX века» в сухом изложении эпизод подается как короткий инцидент, завершившийся победой бойцов НКВД. Все произошло в начале лета: в ночь с 5 на 6 июня 1943 года в районе поселка Кедровый Шор (расположен в 30 километров от Печоры) с двух немецких бомбардировщиков «Кондор» был выброшен десант в составе 12 человек — все они бывшие советские солдаты. Перед группой были поставлены три задачи. Во-первых, взорвать железнодорожный мост через реку Печору. Во-вторых, поднять восстание в лагерях ГУЛАГа, а в-третьих, подготовить высадку 50-тысячного немецкого десанта.

Бойцы должны были внести хаос в стратегически важную для СССР территорию.Фото: Алексей БУЛАТОВ

План обещал легко и эффективно внести хаос в стратегически важную для СССР территорию. Колонии и промышленные предприятия обеспечивали фронт топливом, одеждой и продуктами питания. Мост был важнейшей частью железнодорожной артерии, поставлявшей в европейскую часть страны лес, уголь, нефть и нефтепродукты. Оказавшиеся на свободе заключенные, среди которых было немало политических осужденных, могли стать союзниками немцев. Бунты на зонах и отсутствие логистики подготовили бы отличную почву для будущих военных действий. Это был своего рода «план Барбаросса», но применительно к Коми АССР. Но стратегия захвата мирной территории провалилась.

Судьба учителя

Казалось бы, небольшой военный эпизод, на самом деле, весьма неоднозначен. О бойцах немецкого диверсионного отряда в свое время написали книги жительница Печоры Валентина Пашинина и журналист Василий Желтый. Результатом труда Валентины Пашининой стала книга «Печорский десант», вышедшей в свет в 2004 году. Из-под пера Василия Желтого вышло издание «Гости с неба», которое было опубликовано в 2005 году.

Интерес Валентины Пашиной связан с тем, что в числе десантников был ее учитель Александр Доронин. Сохранившейся в ее памяти образ простого и честного педагога никак не увязывался с мерзкой личностью предателя Родины. Детально изучив биографии всех участников десанта и все подробности инцидента, Валентина Семеновна открыла для себя отнюдь не врагов советского народа, а людей, которые всей душой стремились домой.

Чикисты при встрече с десантниками открыли огоньФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сдались без боя

Валентина Пашина выяснила, что десант составили бывшие советские солдаты, попавшие в немецкий плен. Каждый участник каким-то чудом выжил в фашистских лагерях, согласился сотрудничать с нацистским режимом и прошел подготовку в школе диверсантов под Ригой. Отметим, что Николай Доронин был выбран для высадки в коми тайгу не случайно. Уроженец удорского села Глотово хорошо знал коми язык и мог легко общаться с местными. Для немцев внешне он казался образцовым солдатом, но у него уже давно созрел план возвращения домой. После приземления вблизи Кедрового шора участники отряда убили своего предводителя - бывшего офицера Белой гвардии Льва Николаева (вот тогда и прогремели выстрелы из немецкого оружия). А после десантники добровольно сдались сотрудникам НКВД. Для оставшихся 11 участников «Печорского десанта» высадка в печорском поселке была возвращением на Родину. Встреча с чикистами сопровождалась выстрелами в сторону десантников. От советской пули умер боец Алексей Куликов.

Избежали лагерей и расстрела

Участники боевой группы сдали оружие и документы, рассказали, что пережили голод и видели смерти сотни соотечественников в немецких лагерях. Допросы участников десанта долгое время были засекречены. Лишь спустя десятилетия после победы благодаря неравнодушию земляков общественность узнала об истинной причине высадки так называемых предателей. Уголовное дело в отношении так называемых диверсантов было закрыто, ни один из них не был репрессирован. От верной каторги или расстрела их спас московский генерал Павел Мешик, ближайший соратник Лаврентия Берии.

Это было настоящим чудом, но генерал Мешик, вошедший в историю как активный организатор сталинских репрессий в СССР, потребовал закрыть дело печорских диверсантов. Причины его решения никому не известны. Такой вот парадокс истории.

Участники «Печорского десанта»: Михаил Годов (уроженец деревни Кашино Свердловской области), Алексей Макаров (с. Красногородская, Тамбовская область), Николай Мурин (гор. Загорск, Московской область), Александр Доронин (с.Глотово, Коми АССР), Алексей Реферовский (город Ворошилов, Дальневосточный край), Василий Лукович (город Днепропетровск Украинская ССР), Алексей Денисенко (д. Борисовичи Могилевская область), Николай Гламалькин (Краснодар), Расулев (д.Варди Татарская АССР), Андрей Одинцов (Ивановская область), Лев Николаев, Куликов Алексей (убит при перестрелке).

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