2019-04-29T12:40:22+03:00
Общество

Проект «Возвращение»: ученики сыктывкарской школы собрали альбом историй о своих прадедах-участниках Великой Отечественной войны

Классный руководитель ребят Людмила Сонгина поделилась их трудами
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Проект "Возвращение"Проект "Возвращение"
Изменить размер текста:

Классный руководитель 3 «г» класса сыктывкарской школы № 35 в рамках проекта "Возвращение" рассказала, что ее ученики собирают информацию о своих прадедах, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Проект "Возвращение"

Проект "Возвращение"

Проект "Возвращение"

Проект "Возвращение"

Проект "Возвращение"

Проект "Возвращение"

Проект "Возвращение"

Проект "Возвращение"

Проект "Возвращение"

Проект "Возвращение"

"КП-Коми" собираем истории читателей о родственниках, участвовавших в войне. Каждый может рассказать о своих родных, прислав семейную историю на адрес kp@kpkomi.ru или написав в vk.me/kp_komi

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В проекте "Возвращение" редактор "КП-Коми" Наталия Бешкарева делится воспоминаниями о своем дедушке, который получил ранение в сражении под Курском (подробности)

18-летняя Сима вместе со своим отцом ушла на фронт. Всю войну прослужила "на ключе" - радисткой. Дошла до Польши в звании лейтенанта (подробности)

"Я к тебе на майские приеду, молча сяду на скамейку и шепну: "Здравствуй, дед. Спасибо за Победу, за меня, за нас, за тишину..." Так свой рассказ о прадедушке Иване Иевлевеначала Ксения Козыревская. В рамках проекта «Возвращение» она вспоминает своего родственника и с уверенностью говорит: «Я помню, я горжусь!» (подробности)

Проект «Возвращение»: любовная история военных лет из Ижемского района. Татьяна Хозяйнова во время ВОВ писала письма своему односельчанину Андрону Каневу, который ушел на фронт. (подробности)

Проект "Возвращение": ижемец написал художественный рассказ по воспоминаниям своего дедушки - ветерана ВОВ. Суть истории Игоря Колесова становится понятна только в конце повествования (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Сосногорске на балконе нашли труп мужчины
Девушка-боксер и визажист из Сыктывкара взяла "бронзу" на чемпионате России
На Коми обрушатся 16-градусные морозы
Суд заставил власти Ухты заплатить семье за переселение из аварийного дома
В Коми медики доставили в больницы на вертолетах двух человек
В Ухте лжебанкир украл у трех женщин деньги с карт
На пожаре в Воркуте погиб 80-летний мужчина
Из-за разбитой дороги из двух районов Коми не могут вывезти мусор
На День Победы сыктывкарцы ототжмутся 27028 раз
Под Сыктывкаром два часа горел гараж
Жительницу Айкино, укравшую почти полмиллиона, экстрадировали из Бахрейна
В Княжпогостском районе задержали подозреваемую в мошенничестве в интернете
Сыктывкарские чиновники не выйдут на субботник
Сыктывкарский горсуд обязал коммунальщиков организовать сбор ртутных ламп
Три лыжника из Коми будут бегать в новом сезоне за сборную страны
В выходные на юго-западе Коми выпадет 30% месячной нормы осадков
На постаменте памятника Виктору Савину пропала буква
В Сыктывкаре осужденный заплатит штраф за татуировки с нацисткой символикой