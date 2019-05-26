Сыктывкарский зритель услышал слово Островского и проникся обаянием Франции в русской классике

Красоту слова классика русской драматургии Островского оценили сыктывкарцы, побывавшие вчерашним вечером на спектакле "Волки и овцы". Премьеру, с успехом прошедшую месяц назад на сцене Вологодского театра драмы, с теплом и благодарностью принял зритель столицы Коми. Постановка прошла в Академическом театре драмы имени Виктора Савина в рамках гастролей вологодской труппы в Сыктывкаре.

- В этом спектакле на первом месте - слово драматурга. В нашей постановке звучит сам Александр Николаевич Островский, здесь большое значение имеет русская речь и атмосфера того времени, - поделилась с "КП в Коми" личным взглядом на спектакль Светлана Трубина, исполнительница роли помещицы Музравецкой, народная артистка России.

Комедия была поставлена в соответствии с традициями русского классического театра.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Известную пьесу, вышедшую в свет еще в XIX веке, воплотил на сцене признанный островсковед Михаил Скандаров. Режиссер действовал в рамках традиций классического русского театра. Работая над литературным материалом, Скандаров почувствовал в пьесе обаяние Франции и поставил ее как утонченную комедию, герои которой плетут интриги - легко и грациозно, слово вальсируя друг с другом. Отсюда и жанр, заявленный в афише: комедия-вальс.

Роль помещицы Музравецкой сыграла народная артистка России Светлана Трубина.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Сюжет, созданный Островским в 1870 году, легко вписывается в современные реалии. Махинации с деньгами и ценными бумагами, преступный сговор и мошенничество, хитрые уловки по отношению к доверчивым людям - все это выглядит весьма и весьма узнаваемым.

Действие развивается в неспешном темпоритме, благодаря которому зритель мягко и плавно погружается в атмосферу XIX века. Манеры, речь и костюмы полностью соответствуют эпохе двухсотлетней давности. В обстановке тех лет герои ведут чинные и неторопливые разговоры, которые позволяют зрителю отрешиться от будничных забот. Сценография и музыкальное оформление в спектакле сведены к минимуму. Из всех скромных декораций невольно обращаешь внимание на ровный ряд керосиновых ламп, который определяет границу сцены, за ней - зрительный зал и уже XXI век.

Границу сцены определяет ряд керосиновых ламп. Фото: www.dramtheater.ru

Характеры героев Островского четко очерчены и, конечно же, отсылают к названию спектакля "Волки и овцы": "в горло" доверчивой вдовы Купавиной стремятся вцепиться алчные мошенники Мурзавецкая и Чугунов. Мурзавецкая пытается завладеть капиталом наивной вдовушки, используя племянника и родственницу. А Чугунов просит наивную женщину подписать пустые векселя. И не избежать бедной Купавиной разорения, если бы не вмешательство ловкого дельца Беркутова. У него свой умысел, но материальный расчет совпадает с любовным интересом к очаровательной вдовушке.

Но каждый артист сумел быстро подобрать ключи к душе персонажа, добавив собственные краски в колоритный образ.Фото: Алиса КОЗЛОВА

По признанию Светланы Трубиной, репетиционный процесс прошел достаточно быстро, актерам предоставили немного времени, чтобы вжиться в роль. Но каждый артист сумел быстро подобрать ключи к душе персонажа, добавив собственные краски в колоритный образ. На вчерашнем спектакле актеры играли точно, без пафоса и легко высмеивали недостатки своих героев, время от времени обращая реплики в зал. В актерский состав вошли разновозрастные артисты. Исполнители ролей Мурзавецкой, Чугунова и Лыняевой - люди почтенного возраста, не растерявшие с годами чувство юмора и самоиронию. Весь актерский состав действовал слаженно и органично.

- Это у нас второй спектакль после премьеры. Сегодня мы были поставлены в очень сложные условия: играли ненакатанный спектакль на чужой сцене. Конечно, очень волнительно и очень ответственно играть премьеру перед незнакомой публикой, - поведала нашему корреспонденту Светлана Трубина.

В спектакле актеры почтенного возраста легко сосуществовали с молодыми артистамиФото: Алиса КОЗЛОВА

Зритель дал высокую оценку актерской и режиссерской работе, щедро одарив артистов бурными аплодисментами. Сегодня гастроли Вологодского театра драмы завершатся детской сказкой «Пеппи Длинныйчулок» и спектаклем «Мсье Амилькар, или Человек, который платит». Напомним, что в минувший четверг приезжие актеры сыграли на сыктывкарской сцене спектакль по пьесе Михаила Булгакова "Зойкина квартира".

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