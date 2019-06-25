2019-06-25T12:37:54+03:00
Общество

Прокурор запросил для Василия Гончаренко 8 лет колонии строгого режима со штрафом 2 млн 750 тыс. рублей

Гособвинитель потребовал признать фигуранта виновным в получении взятки в сумме 300 тысяч рублей
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
В Сыктывкарском городском суде выступил представитель стороны гособвиненияВ Сыктывкарском городском суде выступил представитель стороны гособвиненияФото: Алиса КОЗЛОВА
Изменить размер текста:

Только что в Сыктывкарском городском суде в рамках прений на процессе по делу экс-руководителя администрации Корткеросского района Василия Гончаренко выступил представитель стороны гособвинения, сообщает наш корреспондент из зала суда.

Прокурор в потребовал признать фигуранта виновным в получении взятки в суме 300 тысяч рублей и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в пятикратном размере суммы взятки — 2 млн 750 тысяч рублей.

Также прокурор требует запретить обвиняемому занимать определенные должности, в том числе руководящие, на срок 8 лет, а в срок заключения включить период нахождения Гончаренко в СИЗО.

Напомним, Василий Гончаренко обвиняется в получении взятки от представителя ООО «Северо-Западный лесной терминал» (СЗЛТ) в размере 300 тыс рублей. По версии обвинения, средства передавались за покровительство подрядной организации, которая планировала реализовать в Корткеросском районе коммерческий проект по строительству лесоперерабатывающего завода, а также за непрепятствование этому проекту со стороны администрации Корткеросского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Гончаренко в СИЗО научился готовить борщ в электрочайнике

Бывший глава муниципалитета адаптировался к тюремному быту (подробности)

Дело Гончаренко: визит артистов передачи "Играй гармонь, любимая!" в Корткерос и Светлану Светикову оплачивала предприниматель

Из бюджета района ей выделили 390 и 200 тысяч рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ухте в попытке спасти дачу соседей от преступников погиб известный блогер
В Коми люди спасли задыхающуюся утку из рыбацких сетей
Следователи проверяют факты насилия в семье ухтинки, которая сбежала из дома
Что потратишь – вернется: у МегаФона появился 100% кэшбэк
В Воркуте ревнивец сжег автомобиль друга, который оказывал знаки внимания его жене
Сергей Орлов назначен "и.о." представителя Коми в Северо-Западном регионе России
Михаил Порядин официально стал первым вице-премьером правительства Коми
На неделе в Коми похолодает
В Санкт-Петербурге скончался представитель Коми на Северо-Западе Константин Сапрыкин
СК возбудил дело после травмирования ребенка на площадке в Ухте
В Сыктывкаре застрявший мусоровоз заблокировал скорую помощь с пациентом и несколько авто
Под Усинском пьяный водитель вылетел в кювет
В СМИ сообщают,что пропавшую в мае девочку из Ухты нашли в Москве
В Печоре горела квартира: ее потушили за полчаса
В Сыктывкаре ищут очевидцев трех ДТП
В Сыктывкаре ищут пропавшую 70-летнюю пенсионерку
Спортсменка из Коми установила мировой рекорд по стрельбе из арбалета
В Коми объявили штормовое предупреждение
В Усть-Куломском районе добровольцы тушили горящий дом
В Сыктывкаре столкнулись три авто: пострадала женщина
Жители Ижемского района вытянули корову из навоза
Фантастические твари из канализации: житель Печоры сообщил о мокрицах в водопроводной воде