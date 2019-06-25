Прокурор запросил для Василия Гончаренко 8 лет колонии строгого режима со штрафом 2 млн 750 тыс. рублей

Только что в Сыктывкарском городском суде в рамках прений на процессе по делу экс-руководителя администрации Корткеросского района Василия Гончаренко выступил представитель стороны гособвинения, сообщает наш корреспондент из зала суда.

Прокурор в потребовал признать фигуранта виновным в получении взятки в суме 300 тысяч рублей и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в пятикратном размере суммы взятки — 2 млн 750 тысяч рублей.

Также прокурор требует запретить обвиняемому занимать определенные должности, в том числе руководящие, на срок 8 лет, а в срок заключения включить период нахождения Гончаренко в СИЗО.

Напомним, Василий Гончаренко обвиняется в получении взятки от представителя ООО «Северо-Западный лесной терминал» (СЗЛТ) в размере 300 тыс рублей. По версии обвинения, средства передавались за покровительство подрядной организации, которая планировала реализовать в Корткеросском районе коммерческий проект по строительству лесоперерабатывающего завода, а также за непрепятствование этому проекту со стороны администрации Корткеросского района.

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