2019-06-28T11:51:31+03:00
Общество

В Сыктывкаре до осени проезд в автобусе подешевеет на 4 рубля

Акция действует при условии, что пассажир будет оплачивать проезд бесконтактной картой "Мир"
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Акция по снижению стоимости проезда будет действовать на самых популярных городских маршрутах СыктывкараАкция по снижению стоимости проезда будет действовать на самых популярных городских маршрутах СыктывкараФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 июля по 30 сентября на маршрутах ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» будет действовать специальная акция. Пассажиры городских маршрутов смогут получить скидку на проезд в 4 рубля, если оплатят поездку бесконтактной картой «Мир» любого банка. Использовать возможность более дешевой поездки можно будет на сыктывкарских маршрутах №№1, 3, 15, 18, 19, 33, 38, 46, 54, которые обслуживает более 100 автобусов.

Чтобы получить скидку, достаточно приложить бесконтактную карту «Мир» к терминалу оплаты кондуктора или водителя. После этого с карты пассажира спишется сумма за проезд с учетом уже сниженной стоимости.

Акция реализована совместно со Сбербанком. Сбербанк выступает эквайрером проекта, обеспечивающим прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем. При этом скидка применяется только при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».

- Мы продолжаем реализацию стратегии увеличения доли безналичной оплаты в наших автобусах. Уже сейчас эта цифра составляет около 40%. Уверен, сыктывкарцы оценят акцию по достоинству: смогут сэкономить и в очередной раз ощутить плюсы такого технологичного и прозрачного способа оплаты, - отмечает Дмитрий Чепурнов, и.о. директора «САТП №1».

- Держатели карты «Мир» достаточно активно используют их в Республике Коми. В мае 2019 года национальными платежными картами здесь было оплачено около 900 тысяч покупок, а в совокупности с начала года - свыше 4,4 млн покупок. Средний чек по карте «Мир» составляет в Коми 707 рублей, что выше среднего показателя по стране. Мы ожидаем, что наша акция, позволяющая уменьшить стоимость проезда на большинстве востребованных маршрутов Сыктывкара, поспособствует дальнейшему росту популярности не только карт «Мир», но и бесконтактной оплаты. Последнее, в свою очередь, поможет увеличить скорость проведения расчетов на транспорте, ведь оплата в одно касание в разы быстрее оплаты наличным способом, - говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Чаще всего жители Коми расплачиваются картами «Мир» в супермаркетах – на них приходится свыше половины (55%) от общего количества оплат. На втором месте по популярности – автозаправки, на третьем – предприятия общественного питания. Такие данные по республике приводит ПС «Мир».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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