«Комиавтотранс» открыл пункт продажи билетов в Усинске

Основной оператор общественного транспорта в регионе компании «Комиавтотранс» продолжает расширять собственную сеть автокасс. Новая точка по продаже билетов на междугородные направления открылась в Усинске 1 июля. Напомним, что аналогичные кассы не первый год действуют в Сыктывкаре, Ухте, Микуни, Емве и Кирове.

Касса в Усинске стала шестым пунктом продажи билетов автопредприятия. Теперь жители нефтяной столицы Коми могут воспользоваться услугами проверенного перевозчика. Компания «Комиавтотранс» осуществляет перевозки по Республике Коми и за ее пределы на комфортабельных автобусах Marcopolo, Mercedes-Benz и Higer.

Для бронирования и покупки билетов в Усинке горожанам доступны все направления путешествий «Комиавтотранса». Это как населенные пункты Коми, так и города в Республиках Чувашия, Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, а также в Архангельской и Кировской областях.

Студентам очной формы обучения, пенсионерам и детям предоставляются скидки.

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Где приобрести билеты на междугородный автобус в Усинске?

Адрес: г. Усинск, ул. Железнодорожная, д. 1 (здание ж/д вокзала)

Режим работы: ежедневно с 6 до 18 часов (перерывы с 09:00 до 10:00 / с 13:00 до 14:00)

Справки и бронирование по телефону: 8-908-715-51-94.

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