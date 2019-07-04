Погибшего в Москве молодого фольклориста похоронят в родном селе Замежное

Сегодня, 4 июля, похоронят талантливого молодого фольклориста Илью Чуркина в старинном селе Замежное Усть-Цилемского района Коми, где он родился и вырос. Об этом сообщают его родные и близкие.

Накануне, 3 июля, с Ильей прощались в Усть-Цильме. В местный клуб пришли десятки людей, чтобы отдать дань памяти рано ушедшему из жизни юноше. Позже будет организован специальный вечер, на котором исполнят старинные песни, которые по крупицам собирал Илья.

Напомним, что 28 июня Илья Чуркин сорвался с 13 этажа общежития Московского государственного института культуры, где он получал высшее образование. Необходимую сумму для транспортировки тела удалось собрать в короткие сроки.

Талантливому молодому человеку было всего 20 лет, но за эти годы он успел сделать невероятно много - занимался исследовательской работой, собирал лучшие образцы фольклора, создал творческий коллектив «Невага». Он мог играть на музыкальных инструментах, петь, охотиться, вязать, мастерить одежду и костюмы, искусно готовить.

Известный российский этнический певец Александр Маточкин в 2015 году писал о многогранности молодого человека:

- Поёт Илья и в местном клубе (где работает, продолжая учёбу), и — что особенно ценно — со стариками. В результате его пижемское пение звучит хорошо и естественно. Любо-дорого было его слушать, приятно было с ним попеть. Устную традицию Илья перенимает со звуковых и письменных источников, а также непосредственно из уст окружающих: родных, соседей, односельчан, жителей соседних пижемских деревень, - писал известный сказитель

Редакция портала «Комсомольская правда в Коми» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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