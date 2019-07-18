2019-07-18T15:55:50+03:00
Происшествия

Размытые дороги в Усть-Куломском районе отрезали путь к знаниям абитуриентке СГУ

Из-за отсутствия транспортного сообщения девушка из Нового Воча пропустит вступительный экзамен
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Фото:Ксюша Таскаева в соцсети "ВКонтакте"Фото:Ксюша Таскаева в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Ливни аномальной силы, размывшие и затопившие дороги на отдельных территориях Усть-Куломского района, лишили транспортного сообщения очень многие деревни, села и поселки. В их числе - село Нижний Воч. Местная жительница Виктория Королева планировала в понедельник сдавать вступительный экзамен в СГУ им. Питирима Сорокина, но теперь абитуриентка оказалась в вынужденной изоляции.

Виктория уже подала копии документов в приемную комиссию университета, она планировала поступать на финно-угорский факультет и выучиться на учителя коми языка и литературы. Уже 22 июля вместе со всеми абитуриентами она должна была написать тест. Но на ее пути к знаниям встали 100 километров полуразрушенных и подтопленных дорог.

- В райцентр ведет только одна дорога - через Зимстан и Керчомъя, но сейчас до Усть-Кулома даже пешком не добраться. На трассах есть огромные затопленные участки, где вода стоит по колено, - рассказала "КП в Коми" Виктория Королева.

В селе сейчас отсутствует телефонная связь, но действует интернет и работают сотовые телефоны. Члены приемной комиссии вошли в положение девушки и предложили ей сдать экзамен по "Skipe" и в резервный день - 23 июля.

- Честно говоря, не очень представляю, как это будет происходить. Но других вариантов у меня нет, - резюмировала Виктория Королева.

Виктория описала текущую ситуацию в селе: хлеб и молоко в магазинах уже закончился, мясо тоже уже смели с прилавков, но сейчас народ активно закупает муку, чтобы печь хлеб самим. Люди помогают друг другу чем могут: кто продает односельчанам яйца или молочные продукты. Аптеки в Нижнем Воче нет, а местный ФАП несколько месяцев закрыт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поселок Зимстан отрезан от мира: старики не получили пенсию, в магазинах закончились фрукты и молоко

Местные жители приходят в себя после мощнейшей грозы и подсчитывают убытки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Там была необычная активность косаток, дельфинов и тюленей»: Инструктор рассказал, как в Баренцевом море таинственно исчезли двое дайверов
По словам президента дайвинг-центра, исчезнувшие ныряльщики шли под водой в двух метрах от берега на ничтожной глубине, где попросту не могли пропасть
Новости 24
В Усть-Куломском районе введен режим Чрезвычайной ситуации
Знаменитый пловец из Коми Александр Сухоруков впервые станет папой
В Сыктывкаре стартует осветительный сезон
На пост ректора УГТУ претендуют два соискателя
В Вуктыльском районе на пожаре погибла молодая женщина и пятилетний ребенок
В Керчомъя планируется организовать подвоз хлеба
В Сыктывкаре отремонтируют памятник героям Гражданской войны
В Сыктывкаре пес едва не задушил поводком шестилетнего ребенка
В Усть-Куломском районе в ДТП погиб младенец
В Воркуте депутат совета подозревается в интимной связи с несовершеннолетней сиротой
В Сыктывкаре одну из улиц города сделают длиннее
МЧС по Коми: в Усть-Куломском районе нет подтопленных жилых домов
В Коми предстанет перед судом мужчина, сознавшийся в убийстве тети-инвалида
В Сыктывкаре на Покровском бульваре появится кремль с горками и лесенками
В Печоре умерла 3-летняя девочка, выпавшая из окна второго этажа
В Коми покупатель трактора на "Авито.ру" так и не дождался заказа
«Лиза Алерт» в Коми ищет добровольцев
Три человека погибли на пожаре в Корткеросском районе Коми
СМИ сообщает о смертельном ДТП с автобусами Сыктывкаре, которого не было
В Сыктывкаре по требованию прокуратуры горожанам вернули деньги за вывоз мусора
В Воркуте 39-летняя горожанка варила наркотики на кухне
В Ухте ищут водителя, сбившего 20-летнего пешехода