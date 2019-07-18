Размытые дороги в Усть-Куломском районе отрезали путь к знаниям абитуриентке СГУ

Ливни аномальной силы, размывшие и затопившие дороги на отдельных территориях Усть-Куломского района, лишили транспортного сообщения очень многие деревни, села и поселки. В их числе - село Нижний Воч. Местная жительница Виктория Королева планировала в понедельник сдавать вступительный экзамен в СГУ им. Питирима Сорокина, но теперь абитуриентка оказалась в вынужденной изоляции.

Виктория уже подала копии документов в приемную комиссию университета, она планировала поступать на финно-угорский факультет и выучиться на учителя коми языка и литературы. Уже 22 июля вместе со всеми абитуриентами она должна была написать тест. Но на ее пути к знаниям встали 100 километров полуразрушенных и подтопленных дорог.

- В райцентр ведет только одна дорога - через Зимстан и Керчомъя, но сейчас до Усть-Кулома даже пешком не добраться. На трассах есть огромные затопленные участки, где вода стоит по колено, - рассказала "КП в Коми" Виктория Королева.

В селе сейчас отсутствует телефонная связь, но действует интернет и работают сотовые телефоны. Члены приемной комиссии вошли в положение девушки и предложили ей сдать экзамен по "Skipe" и в резервный день - 23 июля.

- Честно говоря, не очень представляю, как это будет происходить. Но других вариантов у меня нет, - резюмировала Виктория Королева.

Виктория описала текущую ситуацию в селе: хлеб и молоко в магазинах уже закончился, мясо тоже уже смели с прилавков, но сейчас народ активно закупает муку, чтобы печь хлеб самим. Люди помогают друг другу чем могут: кто продает односельчанам яйца или молочные продукты. Аптеки в Нижнем Воче нет, а местный ФАП несколько месяцев закрыт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поселок Зимстан отрезан от мира: старики не получили пенсию, в магазинах закончились фрукты и молоко

Местные жители приходят в себя после мощнейшей грозы и подсчитывают убытки (подробности)