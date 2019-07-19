В усть-куломском селе Нижний Воч, отрезанном от "большой земли" размытыми дорогами, закончился хлеб

"КП в Коми" продолжает следить за развитием ситуации в Усть-Куломском районе, где обильными осадками размыло дороги и сразу несколько населенных пунктов оказались отрезанными от "большой земли". В редакцию поступают жалобы из деревень и сел, которые сейчас находятся в изоляции. Люди сообщают об отсутствии хлеба и небольшом запасе продуктов в местных магазинах.

Вчера вечером в редакцию поступила жалоба от Елены Морохиной, которая не может выехать из села Нижний Воч. Вместе с мужем она гостила у родственников, но сейчас вынуждена пропускать работу.

- Хлеба нет, продуктов в магазинах (их всего 2 в селе) было закуплено приблизительно на пару дней. Сами владельцы торговых точек говорят, что с ними не связывались власти по поводу доставки продуктов. Скорее всего, из-то того, что довезти товар по разбитым дорогам просто невозможно, - описала ситуацию в селе читательница "КП в Коми".

Люди вынуждены самостоятельно печь хлеб, но запасы муки в магазинах подходят к концу. Многие всерьез опасаются, что жизненно важных продуктов не хватит на тот период, что будут идти восстановительные работы на дорогах.

- Аптеки здесь нет, фельдшерско-акушерский пункт не работает. Продукты в магазине сегодня-завтра закончатся, - сообщила "КП в Коми" Елена Морохина.

На сегодняшний день ситуация в Нижнем Воче критическая. Из села невозможно выбраться - все дороги размыты, автомобили застревают в мокром грунте.

- Мы пытались выехать на Ниве, но через два километра машина забуксовала. Хорошо, что соседи пришли на помощь и вытащили автомобиль своим УАЗом, - описала ситуацию Елена Морохина.

Отметим, еще одна жительница села Нижний Воч Виктория Королева, оказавшись в вынужденной изоляции, пропустит вступительный экзамен в СГУ им.П.Сорокина. Размытые и подтопленные дороги усложнили жизнь жителей поселка Зимстан, где также подходят к концу запасы продуктов и люди вынуждены печь хлеб самостоятельно.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля на Усть-Куломский район обрушилась гроза и мощнейший ливень. Буквально за 10 часов в ряде населенных пунктов выпала месячная норма осадков. Уровень осадков составил от 35 до 50 мм. После разгула стихии в изоляции оказались 12 населенных пунктов - это поселки Тимшер, Лопъювад, Зимстан, село Нижний Воч, деревня Верхний Воч и села Керчомъя, Вольдино, Пузла, Деревянск, Аныб, Руч и Пожег. Транспортное сообщение между этими населенными пунктами либо полностью отсутствует, либо затруднено. 17 июля восстановлено автобусное сообщение по направлению "Сыктывкар-Усть-Кулом". Глава Коми взял ситуацию в муниципалитете под личный контроль.

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