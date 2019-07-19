2019-07-19T11:02:25+03:00
Общество

В усть-куломском селе Нижний Воч, отрезанном от "большой земли" размытыми дорогами, закончился хлеб

Люди опасаются, что через два дня в магазинах не будет продуктов
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Мост на дороге "Зимстан-Нижний Воч". Фото: Нина Мартюшева в соцсети "ВКонтакте"Мост на дороге "Зимстан-Нижний Воч". Фото: Нина Мартюшева в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com
Изменить размер текста:

"КП в Коми" продолжает следить за развитием ситуации в Усть-Куломском районе, где обильными осадками размыло дороги и сразу несколько населенных пунктов оказались отрезанными от "большой земли". В редакцию поступают жалобы из деревень и сел, которые сейчас находятся в изоляции. Люди сообщают об отсутствии хлеба и небольшом запасе продуктов в местных магазинах.

Вчера вечером в редакцию поступила жалоба от Елены Морохиной, которая не может выехать из села Нижний Воч. Вместе с мужем она гостила у родственников, но сейчас вынуждена пропускать работу.

- Хлеба нет, продуктов в магазинах (их всего 2 в селе) было закуплено приблизительно на пару дней. Сами владельцы торговых точек говорят, что с ними не связывались власти по поводу доставки продуктов. Скорее всего, из-то того, что довезти товар по разбитым дорогам просто невозможно, - описала ситуацию в селе читательница "КП в Коми".

Люди вынуждены самостоятельно печь хлеб, но запасы муки в магазинах подходят к концу. Многие всерьез опасаются, что жизненно важных продуктов не хватит на тот период, что будут идти восстановительные работы на дорогах.

- Аптеки здесь нет, фельдшерско-акушерский пункт не работает. Продукты в магазине сегодня-завтра закончатся, - сообщила "КП в Коми" Елена Морохина.

На сегодняшний день ситуация в Нижнем Воче критическая. Из села невозможно выбраться - все дороги размыты, автомобили застревают в мокром грунте.

- Мы пытались выехать на Ниве, но через два километра машина забуксовала. Хорошо, что соседи пришли на помощь и вытащили автомобиль своим УАЗом, - описала ситуацию Елена Морохина.

Отметим, еще одна жительница села Нижний Воч Виктория Королева, оказавшись в вынужденной изоляции, пропустит вступительный экзамен в СГУ им.П.Сорокина. Размытые и подтопленные дороги усложнили жизнь жителей поселка Зимстан, где также подходят к концу запасы продуктов и люди вынуждены печь хлеб самостоятельно.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля на Усть-Куломский район обрушилась гроза и мощнейший ливень. Буквально за 10 часов в ряде населенных пунктов выпала месячная норма осадков. Уровень осадков составил от 35 до 50 мм. После разгула стихии в изоляции оказались 12 населенных пунктов - это поселки Тимшер, Лопъювад, Зимстан, село Нижний Воч, деревня Верхний Воч и села Керчомъя, Вольдино, Пузла, Деревянск, Аныб, Руч и Пожег. Транспортное сообщение между этими населенными пунктами либо полностью отсутствует, либо затруднено. 17 июля восстановлено автобусное сообщение по направлению "Сыктывкар-Усть-Кулом". Глава Коми взял ситуацию в муниципалитете под личный контроль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поселок Зимстан отрезан от мира: старики не получили пенсию, в магазинах закончились фрукты и молоко

Местные жители приходят в себя после мощнейшей грозы и подсчитывают убытки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Защита Василия Гончаренко пытается оспорить приговор Сыктывкарского горсуда
В Печоре мужчина угнал автобус, но далеко не уехал
Дождь и жара: какая погода ожидает жителей Коми на следующей неделе
В Сыктывкаре закрывают Национальную библиотеку Коми
В Сыктывкар приезжает японский художник, который пишет комиксы на русском языке
В Усть-Куломском районе введен режим чрезвычайной ситуации
Знаменитый пловец из Коми Александр Сухоруков впервые станет папой
В Сыктывкаре стартует осветительный сезон
На пост ректора УГТУ претендуют два соискателя
В Вуктыльском районе на пожаре погибла молодая женщина и пятилетний ребенок
В Керчомъя планируется организовать подвоз хлеба
В Сыктывкаре отремонтируют памятник героям Гражданской войны
В Сыктывкаре пес едва не задушил поводком шестилетнего ребенка
В Усть-Куломском районе в ДТП погиб младенец
В Воркуте депутат совета подозревается в интимной связи с несовершеннолетней сиротой
В Сыктывкаре одну из улиц города сделают длиннее
МЧС по Коми: в Усть-Куломском районе нет подтопленных жилых домов
В Коми предстанет перед судом мужчина, сознавшийся в убийстве тети-инвалида
В Сыктывкаре на Покровском бульваре появится кремль с горками и лесенками
В Печоре умерла 3-летняя девочка, выпавшая из окна второго этажа
В Коми покупатель трактора на "Авито.ру" так и не дождался заказа
«Лиза Алерт» в Коми ищет добровольцев
Три человека погибли на пожаре в Корткеросском районе Коми
СМИ сообщает о смертельном ДТП с автобусами Сыктывкаре, которого не было
В Сыктывкаре по требованию прокуратуры горожанам вернули деньги за вывоз мусора
В Воркуте 39-летняя горожанка варила наркотики на кухне
В Ухте ищут водителя, сбившего 20-летнего пешехода