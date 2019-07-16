Предприниматель рассказал, зачем в Усть-Цильме изуродовали вековую лиственницу

В селе Усть-Цильма на территории бывшего рынка растет вековая лиственница. На прошлой неделе у дерева обрубили ветви. До недавнего времени оно «охраняло» 130-летную могилу лесничего, которую несколько месяцев назад уничтожили. Люди негодуют, ведь лиственница — это память об истории старинного села. Владелец земельного участка пояснил, зачем решил избавиться от дерева.

В отделе землепользования и застройки администрации Усть-Цилемского района Коми рассказали, что земельный участок, где изуродовали старинное дерево, принадлежит частному лицу:

- Мы туда ездили, смотрели. В этом месте находятся две лиственницы, у деревьев полностью обрублены все ветки. Они находятся в границах земельного участка, принадлежащего на правах собственности частному предпринимателю. Он сдает помещение на этом участке в аренду магазину «Магнит», - отметили в районной администрации.

Люди негодуют, ведь лиственница — это память об истории старинного селаФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Индивидуальный предприниматель Станислав Чупров в беседе с корреспондентом «КП в Коми» отметил, что ветки обрубили в целях безопасности:

- Огромные ветки угрожали в любой момент упасть на припаркованные машины или на людей. Лиственницы ведь гнилые уже. А если упавшее дерево кого-нибудь покалечит? Меня же посадят. Пока обрубили только ветки, они «километровые», поэтому пилили по чуть-чуть. Но сил завершить работу не хватило. В следующий раз срубим дерево уже под корень, - отметил собственник территории.

Вопрос, что случилось с лиственницей, самый популярный у местных жителейФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Журналист "КП-Коми" Анастасия Поздеева сообщает из Усть-Цильмы, что на месте «Магнита» раньше было старинное кладбище. Тех, кто умирал от холеры, брюшного тифа и других тяжелых болезней, хоронили на этом погосте. Но в советские годы его сравняли и построили на этом месте хозяйственный ангар, а затем рынок. И поскольку в прошлом веке у жителей села действительно было принято сажать в изголовье могилы лиственницу, то некоторые деревья на этом месте сохранились до сих пор.

Напомним, что местные жители считали достопримечательностью и старинную надгробную плиту умершего в XIX мезенского лесничего Дмитрия Ситкова (1852-1891), который пал жертвой эпидемии гриппа («испанки»), и дерево. Но могила часто утопала в мусоре, и робкие попытки местного лесничества оградить место забором не увенчались успехом. Недавно появилась информация, что плиту и вовсе уничтожили. Теперь усть-цилемы с печалью констатируют — дни вековой лиственницы тоже сочтены.

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