Ушел из жизни депутат Госсовета Коми Алексей Чупров

Сегодня стало известно о смерти депутата Госсовета Коми, председателя совета движения «Изъватас» Алексея Чупрова. Ему было 37 лет.

Тело парламентария было найдено 21 июля в сыктывкарской квартире, расположенной в жилом доме по улице Ленина. Предполагается, что смерть наступила 18 июля. Вероятно, что причиной трагедии стала кровопотеря. Следствие инициировало проверку, но пока криминальный след в смерти не найден. Выдвигается версия суицида.

На личной странице Алексея Чупрова в соцсети "Вконтакте" ночью, в 3:37, появилась запись "Ну вот и все". Тема смерти отражена в закрепленной на странице записи депутата, где представлены слова умершего от рака миллиардера Стива Джобса. В частности, есть весьма жизнеутверждающие цитаты: "Можно найти и купить материальные вещи. Но есть одна вещь, которую нельзя найти и купить, когда она потеряна – нельзя купить жизнь".

Государственный Совет Коми окажет родным помощь в организации похорон. Коллеги по парламентскому корпусу скорбят об Алексее Чупрове.

- Работа депутата связана с выполнением большого объема обязанностей и сопряжена с постоянным стрессом. Депутаты собственными глазами видят боль и страдания избирателей. Если депутат честный человек, то ему бывает очень нелегко объяснить людям, почему он не может помочь им здесь и сейчас. Есть люди, которые принимают это близко к сердцу, - высказал свое предположение по поводу смерти Чупрова руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Усачев.

Сегодня в республиканских СМИ прошла информация, что Алексея Чупрова похоронят в родном поселке Щельяюр рядом с могилой его матери.

Справка "КП в Коми"

Алексей Чупров родился 5 ноября 1981 года в поселке Щельяюр Ижемского района Коми АССР.

Образование:высшее, Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, специальность "Сервис" (2011).

Трудовая деятельность:

2000 г. – рулевой-моторист теплохода "Патрульный-3" ЗАО "ВИД" (г.Печора);

2001 г. – рулевой-моторист теплохода "БТМ-480" ОАО "Судоходная компания Печорское речное пароходство";

2002 г. – машинист бурильных установок 3 разряда МУП "Печораводоканал";

2002 г. – моторист-рулевой теплохода "Турпан" Печорского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства;

2002 г. – моторист-рулевой теплохода "Советский" ПТК "Терминал" (г. Печора);

2002 – 2003 гг. – моторист-рулевой теплохода "БТТ-308" АО "Печорское речное пароходство";

2004 г. – слесарь по ремонту автомобилей ЗАО "СПОГАТ" (г. Сыктывкар);

2004 – 2006 гг. – грузчик погрузочного участка ООО "Бетон-инвест" (г. Сыктывкар);

2006 – 2007 гг. – менеджер по продажам ООО ЭАЦ "Пилот" (г. Сыктывкар);

2007 – 2011 гг. – продавец-консультант, ИП Смирнов В.А. (г. Сыктывкар);

2011 – 2017 гг. – ООО "Счастливая жизнь";

2015 г. – н/вр – директор ООО "Денежный магнит" (г. Сыктывкар);

2017 г. – директор филиала ООО "Агрокомплекс" "Инта Приполярная" (г.Емва);

2018 г. – н/вр – заведующий филиалом "Центр народной культуры коми-ижемцев "Изьва" (г. Сыктывкар).

Общественная деятельность:

председатель Совета Регионального общественного движения "Землячество коми-ижемцев "Изьватас" в Республике Коми;

заместитель председателя Молодежного Парламента Республики Коми;

сторонник Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Награды и поощрения:

благодарственное письмо Министерства национальной политики Республики Коми (2016);

Почетная грамота Межрегионального общественного движения "Изьватас" (2016).

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