Купола ждут своего мастера: в деревне Гам верующие своими силами возрождают старинный храм

Участники православной общины в ижемской деревне Гам уже на протяжении восьми лет своими силами восстанавливают старинную церковь. За эти годы бывшему овощехранилищу наконец-то вернули облик божьего храма. Но этим летом местные жители были вынуждены работы приостановить. Среди деревенских умельцев и добровольцев, исправно помогавших реконструировать храм Сретения Господня, не нашлось мастеров, готовых установить купола.

Фото: официальный сайт Храма Сретения Господня.Фото: соцсети

Как рассказал руководитель православной общины Михаил Рочев, храм появился в Гаме на рубеже XIX и XX веков и, как и многие учреждения церковного культа, принял на себя все тяготы гонения православия. При Советском Союзе в освященных стенах устроили овощехранилище, а затем деревянное здание поделили между собой Дом культуры и библиотека. Только в 2011 году местная община решила вернуть столетнему зданию его первоначальное предназначение.

- Само здание было цело, до революции строили на совесть. Но необходимо было полностью заменить полы, убрать весь хлам и сделать генеральную уборку: вымыть окна, очистить помещение от многолетней пыли и грязи, - описал, каким был храм много лет назад, Михаил Рочев.

Малыми силами, шаг за шагом, верующие деревни Гам восстанавливали родную церквушку. Покупали на пожертвования стройматериалы, нередко и сами приносили в храм краски, доски, цемент или шпаклевку.

Фото: официальный сайт Храма Сретения Господня.Фото: vk.com

Однако церковь даже после многолетнего ремонта до сих пор стоит «обезглавленная». Местные мастера подготовили все необходимое, чтобы над старинной церквушкой спустя сто лет вновь на маковках засиял крест. Михаил Рочев нарисовал чертежи и подготовил проект купольной части. Деревенские плотники сами изготовили три купола, построили восьмигранник, над которым они будут воздвигнуты. На спонсорский грант закупили металлочерепицу, стройматериалы.

Восстановление кровли храма — работа трудоемкая, требующая привлечения специалистов, прошедших особую подготовку. А вот таких-то в деревне Гам и в округе не найти.

- Мы ищем рабочих, которые имеют разрешение для работы на высоте. К сожалению, в нашей общине таких людей нет. Более того, мы не сможем заплатить за этот труд большие деньги, - объяснил причины простоя в работе Михаил Рочев.

Фото: официальный сайт Храма Сретения Господня.Фото: vk.com

Но даже в состоянии ремонта в храме проводятся службы. Верующие собираются здесь каждое воскресенье и по православным праздникам. Церковь посещают не только прихожане из Гама, сюда приходят помолиться жители соседних деревень и сел, ведь храм Сретения Господня — единственный на всю округу. А пока три маковки, еще пахнущие свежим деревом, дожидаются своего мастера, который согласится увенчать ими старинную церковь.

Кстати

Духовной опорой на пути восстановления храма служит икона Святой Троицы. Она чудом сохранилась в деревне Гам с дореволюционных времен. Долгие годы, даже когда за веру людям грозил расстрел, эту святыню хранила одна глубоко верующая бабушка. Сейчас Святая Троица укрепляет веру христиан в то, что однажды храм заработает в полной мере.

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