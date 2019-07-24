Инфернальные дома в центре Сыктывкара наконец признали аварийными

Инфернальные дома №№61 и 69 по Октябрьскому проспекту в Сыктывкаре межведомственная комиссия признала аварийными. Здания будут расселять, сообщают жильцы и собственники.

12 июля мэрия Сыктывкара признала дома в центре столицы аварийными. Можно предположить, что дело сдвинулось с мертвой точки после того, как в начале июля глава Коми Сергей Гапликов взял на личный контроль ситуацию с инфернальными домами.

До этого мэрия планировала сделать в зданиях капитальный ремонт, с чем жильцы были категорически несогласны. Эти дома — филиал коммунального ада: получасовой экскурсии по дому хватит, чтобы появляться здесь больше никогда не захотелось. Люди мечтали, чтобы дом снесли. Но приглашенные мэрией специалисты из Магнитогорска провели исследование дома и заключили: ремонт возможен. В отместку жильцы стали собирать деньги на независимую экспертизу, в то время пока мэрия работала над проектно-сметной документацией по ремонту.

Еще в марте "КП-Коми" писала о том, что Стройжилнадзор Коми написал обращение в прокуратуру с просьбой проверить сыктывкарскую мэрию. По информации ведомства, межведомственная комиссия при мэрии не приняла никакого решения в отношении домов №№61 и 69 по Октябрьскому проспекту, хотя все сроки вышли. По последним данным, комиссия все-таки посетила дом в начале июля. Ее заключение и повлияло на решение признать дома аварийными.

- В течение 60 дней выйдет официальное постановление о признании дома аварийным. Всем собственникам придут письма о том, что они должны снести дом за свой счет в разумный срок. Это письмо игнорируем. Затем администрация будет расселять жильцов в маневренный фонд до сноса дома. Возможно, второй подъезд сразу переселят во избежание обрушения, - сообщает одна из собственников Ольга Д.

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