2019-07-11T15:40:16+03:00
Общество

Глава Коми взял на личный контроль ситуацию с инфернальным домом по Октябрьскому проспекту в Сыктывкаре

Горожане получили надежду о расселении и сносе
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Кирпичная кладка беспрерывно осыпаетсяКирпичная кладка беспрерывно осыпаетсяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Изменить размер текста:

Жители инфернального дома №69 по Октябрьскому проспекту получили надежду о расселении и сносе дома. По информации члена Общественной палаты Коми Шамила Расулова, ситуацию с разваливающимся домом глава Коми Сергей Галиков взял на личный контроль.

- 2 июля по итогам рабочей встречи глава Коми взял ситуацию с домом на личный контроль и уже дал соответствующие поручения. Администрация Сыктывкара должна признать наш дом аварийным, каким он и является, включить его в программу переселения, а также сделать на время переселения ремонт, чтобы не произошло обрушения здания. Будем надеяться, что всё получится, - сообщает член инициативной группы дома No69 по Октябрьскому проспекту Ольга Дижевская.

Напомним, что страсти по домам №№61 и 69 по Октябрьскому проспекту не утихают уже два года. Только ленивый не снимал репортаж из дома с готовыми декорациями фильмов ужасов. Новый виток интереса – 2017 год, когда под пол провалилась женщина, зацепила ногой лопнувшую трубу с горячей водой и получила ожог. После этого случая в опасный дом пришли общественники Общероссийского народного фронта и специалисты «Стройжилнадзора Коми». Последние провели визуальный осмотр и сделали вывод, что «существует вероятность обрушения перекрытий домов, есть угроза жизни и здоровью граждан». Заключение направили в мэрию и Минстрой РК.

Однако мэрия Сыктывкара решила не сносить здания. В марте 2018 года в Сыктывкар пригласили специалистов из Магнитогорска, которые провели не только визуальный осмотр, но и необходимые технические исследования. В итоге, эксперты постановили: в доме можно жить, если сделать в нем капитальный ремонт, а именно – починить крышу, стены, фундамент и перекрытия. То есть заменить практически все. Фоторепортаж из инфернального дома вы можете прочитать вот ЗДЕСЬ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители инфернального дома в Сыктывкаре попросили прокуратуру проверить мэрию

Они категорически не согласны с ремонтом дома. По их словам, дом целесообразнее снести (подробности).

Жильцы инфернального дома в центре Сыктывкара собирают деньги на независимую экспертизу

Люди настроены доказать, что ремонт дому не поможет. Только снос, только хардкор (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
"Война - не игра!" - жители Воркуты комментируют появление детской площадки в стиле милитари
Экс-мэр Сыктывкара Валерий Козлов назначен и.о. представителя Коми в Северо-Западном регионе
В Усть-Куломском районе Коми медведь напал на стадо овец
В Коми собака напала на собственного хозяина
Молодые активисты отремонтировали знак дружбы двух городов «Ухта-Сосногорск»
Министр финансов Коми Галина Рубцова получила портфель вице-премьера
В Воркуте продолжают возрождать скульптуры советских времен
В Мурманской области ищут пропавшего матроса из Коми
В Сыктывкаре в Мичуринском парке появятся мост и габионы
ЛУКОЙЛ-Коми продолжает использования попутного газа
В Сыктывкаре стерли граффити на Стефановской площади
В Усть-Вымском районе из окна выпал ребенок
В Сыктывкарскую колонию строгого режима попытались передать индонезийскую валюту
В Печоре из окна выпала трехлетняя девочка
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень
"Действия Василия Анатольевича неверно квалифицируются," - защитники Гончаренко обжалуют приговор
В Коми предстанет перед судом 67-летний пенсионер, обвиняемый в смертельном ДТП
На неделе Коми вновь накроют дожди
В Ижемском районе бык нападал на людей
У троих жителей Коми украли почти полтора миллиона при покупке снегоходов
Сыктывкарский пловец занял второе место на первенстве Европы
В Сыктывкаре назвали 10 самых опасных участков дорог
В сыктывкарской Сосновой поляне появятся дороги и освещение
Суд не разрешил властям Сыктывкара выселить людей из аварийного жилья
В Троицко-Печорском районе женщина хотела продать дом и лишилась 40 тысяч
В Сыктывкаре на неделю перекрыли улицу Станционную
Первые выходные июля в Коми будут холодными и дождливыми
Экс-руководителю Корткеросского района Василию Гончаренко перенесли оглашение приговора
Пловец из Коми Николай Зуев занял второе место на чемпионате Европы