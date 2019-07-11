Глава Коми взял на личный контроль ситуацию с инфернальным домом по Октябрьскому проспекту в Сыктывкаре

Жители инфернального дома №69 по Октябрьскому проспекту получили надежду о расселении и сносе дома. По информации члена Общественной палаты Коми Шамила Расулова, ситуацию с разваливающимся домом глава Коми Сергей Галиков взял на личный контроль.

- 2 июля по итогам рабочей встречи глава Коми взял ситуацию с домом на личный контроль и уже дал соответствующие поручения. Администрация Сыктывкара должна признать наш дом аварийным, каким он и является, включить его в программу переселения, а также сделать на время переселения ремонт, чтобы не произошло обрушения здания. Будем надеяться, что всё получится, - сообщает член инициативной группы дома No69 по Октябрьскому проспекту Ольга Дижевская.

Напомним, что страсти по домам №№61 и 69 по Октябрьскому проспекту не утихают уже два года. Только ленивый не снимал репортаж из дома с готовыми декорациями фильмов ужасов. Новый виток интереса – 2017 год, когда под пол провалилась женщина, зацепила ногой лопнувшую трубу с горячей водой и получила ожог. После этого случая в опасный дом пришли общественники Общероссийского народного фронта и специалисты «Стройжилнадзора Коми». Последние провели визуальный осмотр и сделали вывод, что «существует вероятность обрушения перекрытий домов, есть угроза жизни и здоровью граждан». Заключение направили в мэрию и Минстрой РК.

Однако мэрия Сыктывкара решила не сносить здания. В марте 2018 года в Сыктывкар пригласили специалистов из Магнитогорска, которые провели не только визуальный осмотр, но и необходимые технические исследования. В итоге, эксперты постановили: в доме можно жить, если сделать в нем капитальный ремонт, а именно – починить крышу, стены, фундамент и перекрытия. То есть заменить практически все. Фоторепортаж из инфернального дома вы можете прочитать вот ЗДЕСЬ.

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