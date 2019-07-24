В Усть-Куломском районе восстанавливаются дороги, размытые паводком

В Усть-Куломском районе активно идет восстановление дорог, которые были разрушены паводком. Напомним, ливень невероятной силы прошел через муниципалитет в ночь с 15 на 16 июля, затем на смену обильных дождей пришли кратковременными осадками. За сутки в районе выпала месячная норма осадков. Мелкие речушки и болота вышли из берегов и размыли или подтопили грунтовые дороги. Без транспортного сообщения остались 12 населенных пунктов. Как только потеплело, вода начала сходить, и с каждым днем все больше дорог становятся доступными для проезда.

Фото: Ксюша Таскаева в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

По-прежнему функционирует технический проезд (дорога обсыпана в одну полосу) по направлению «Усть-Кулом – Керчомъя». Уже открыт для проезда участок 52-53 км между селом Керчомъя и поселком Логинъяг, действует транспортная связь между Зимстаном и Нижним Вочем, восстановлен размытый отрезок грунтовки между Нижним Вочем и Верхним Вочем. Приведены в порядок участки в районе речки Соль (на 1 и 3 км) и на 36 км дороги Зимстан-Дзель.

Фото: Нина Мартюшева в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

Оборудована технологическая переправа через речку Виль для доставки продуктов питания в Зимстан. Силами муниципальной администрации доставлены продукты питания (из расчёта на 7 дней) в поселок Дзёль. Отметим, ранее партии продуктов, в том числе хлеб, были доставлены в Нижний Воч.

Для восстановления проезда к мосту через речку Виль завезены пиломатериалы, на месте работает экскаватор. Работы начались сегодня утром.

По-прежнему отсутствует сообщение через понтонные переправы у сёл Пожег, Мыёлдино, Усть-Нем, Вольдино и деревни Кырныша. Вблизи переправ уровень воды начал незначительно снижаться.

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