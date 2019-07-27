2019-07-27T10:24:17+03:00
Общество

На станции Керки, где поезд сошел с рельс, возобновили движение

Теперь поезда ходят также, как и раньше
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Авария произошла 22 июляАвария произошла 22 июляФото: пресс-служба МЧС по Коми.
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Движение поездов через станцию Керки, где поезд сошел с рельс, полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

– Открыто движение поездов по второму пути станции Керки Северной железной дороги, –говорится в сообщении.

В Северной железной дороге отметили, что движение пассажирских и грузовых поездов по первому пути было открыто 24 июля.

Напомним, 22 июля на станции Керки из-за сильных ливней размыло насыпь под железнодорожными путями. В итоге 23 вагона грузового поезда сошли с рельс. В течение двух суток там убирали вагоны, устанавливали водопропускную трубу, а также возводили насыпь железной дороги и уложили рельсы на один путь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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