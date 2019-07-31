Мэрия показала, какие деревья в центре Сыктывкара придется спилить ради благоустройства

В Сыктывкаре несколько недель назад начались работы по благоустройству в исторической части города - в районе Стефановской площади. Вынужденными жертвами благоустройства падут 38 тополей и 8 берез. На специальном пресс-подходе главный архитектор города Владимир Рунг объяснил решение убрать часть деревьев из зоны благоустройства.

Вырубка деревьев в исторической части города начнется уже на этой неделе. Предупреждая народные волнения по поводу уничтожения почтенных тополей и берез, администрация объяснила необходимость вырубки отдельных деревьев.

Владимир Рунг и Нина Мингалева подробно рассказали, какие обновления ждут историческую часть городаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Деревья, которые «пойдут под нож», наклонены над тротуаром, чем создают потенциальную угрозу людям и транспорту, говорят в мэрии. Кроме того, есть тенденцию к разрушению — некоторые тополя и березы имеют сухие безжизненные ветки и поверхностную корневую систему. Эти корни в скором времени могут нарушить целостность проведанного благоустройства – например, вздыбить гранитную плитку и сместить бордюры.

9 тополей рядом с колледжем культуры останутся в памяти горожанФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Проектом благоустройства предусмотрено спилить и вывезти 12 тополей и 2 березы со сквера у памятника Героям гражданской войны, 16 тополей и 5 берез – с улицы Коммунистической (от улицы Ленина до улицы Советской), 10 тополей и 1 березу – с улицы Советской (в районе перекрестка с улицы Коммунистической). Всего в этих трех локациях вырубят 38 тополей и 8 берез. Взамен старых деревьев высадят гораздо больше — 56 крупномерных деревьев (4-5 метра высотой): 20 кленов, 19 лип и 17 берез.

Нина Мингалева стоит рядом с деревом, которое скоро спилятФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Город лишится деревьев, к которым за много лет привыкли все горожане. Целую полосу тополей — всего 9 штук — спилят по стороне колледжа культуры. Там появится парковка на несколько авто, за которой высадят молодые деревья. Сложно будет отвыкнуть от берез и тополей, которые растут на «музейном отрезке» от улицы Ленина до улицы Советской. Совсем скоро их там уже не будет, но взамен высадят липы и клены.

Скоро эти тополи станут частью историиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Почему именно липы и клены? По словам замначальника Управления ЖКХ Сыктывкара, кандидата биологических наук Нины Мингалевой, из сведений инвентаризации стало известно, что в исторической части высаживали липы и клёны, которые хорошо себя чувствуют в антропогенных условиях. Они довольно быстро растут — в год от 1 до 5 метров, поэтому можно надеяться, что осиротевший без деревьев участок озеленится за несколько лет. Зеленые насаждения будут защищены красивыми чугунными решетками, они не будут мешать ни пешеходам, ни авто.

Зеленые насаждения будут защищены чугунными решетками

Спиливание деревьев — часть обширного проекта благоустройства. Горожане, проходя мимо Стефановской площади, уже несколько недель видят дорожную технику, штабеля стройматериалов и рабочих, которые ремонтируют дорожно-тропиночную сети. Ее «оденут» в гранит на площади почти в 7 тысяч квадратных метров (до этого была обычная брусчатка и асфальт).

Администрация заказала «Мансуровский гранит» из Карелии и «Цветок Урала» из Челябинской области. Они отличаются по цвету: первый — светло-серый, имеет теплый оттенок, а второй - более темный. В сырую погоду различия по цвету будут ощутимы наиболее явственно. Участок до улицы Советской замостят гранитом «Габбро» – это одна из распространенных разновидностей натурального камня, отличающаяся высокой прочностью и долговечностью.

Рядом с колледжем искусств полным ходом идут работы по благоустройствуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Территорию озеленят, для отдыха людей поставят новые скамьи, установят новые фонари, велосипедные стоянки и урны. На Стефановской площади установят колонны с розетками для подзарядки гаджетов. Это уже вписывается в рамки всероссийского проекта «Умный город»: он подразумевает поэтапную цифровизацию повседневной городской жизни граждан.

На улице Ленина работы по благоустройству идут полным ходомФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Со старого памятника 14 красноармейцам сейчас спиливают облицовочную часть. Но это не уничтожение достопримечательности, как думают впечатлительные горожане, а ее благоустройство. Скоро памятник восстановят в мраморе. В последний раз монумент, под которым покоятся погибшие в боях Гражданской войны красноармейцы, реставрировали 31 год назад - в 1988 году.

Памятник 14 красноармейцам скоро обретет обновленный видФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Вообще, вся историческая часть будет выдержана в едином стиле: табло музеев, фонари, светофоры и даже дорожные знаки будут иметь опоры из чугуна и стали, выкрашенные итальянской краской. То есть, как отметил главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг, «все будет подведено под единый знаменатель».

На улице Советской спилят семь тополей рядом со спуском к Кировскому парку. Вот тех, что на фото, скоро не будетФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Первый этап работ по благоустройству улицы Коммунистической (от улицы Советской до улиц Кирова) завершиться до 15 сентября. По контракту работы должны быть выполнены до 15 августа, но погода подкачала, поэтому сроки сдачи объекта пришлось подкорректировать. Работы по благоустройству в зоне Стефановской площади будут завершены до 20 октября. Напомним, что на благоустройство улиц в районе Стефановской площади Сыктывкара потратят 140 млн рублей, на отрезок до улицы Кирова - 42.6 млн рублей.

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