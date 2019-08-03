В реках Коми продолжает подниматься вода

По состоянию на субботу, 3 августа, в реках Коми продолжает подниматься уровень воды. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, на реках Летка, Луза, Сысола уровень воды поднимается на 3-6 сантиметров за сутки. За счет паводочной волны с верховьев на реке Вычегда на участке Сыктывкар — Межог продолжаются подъемы интенсивностью 6-21 сантиметр в сутки. На реках Мезенского бассейна уровень воды поднимается на 20-36 сантиметров в сутки.

В МЧС сообщили, что на реках Вишера, Нившера, Локчим, Вымь начались спады уровня воды.

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