2019-08-06T16:11:04+03:00
Общество

В лесах Печоро-Илычского заповедника фотоловушки засняли «танцующую» медведицу

Грозный лесной хищник в видео фотоловушек предстает трогательным, любопытным и забавным зверем
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Скрин с кадра фотоловушки Печоро-Илычского заповедникаСкрин с кадра фотоловушки Печоро-Илычского заповедника
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Необычные и редкие кадры из тайной жизни дикого косолапого удалось снять на фотооловушку фотографу Екатерине Остривной, сообщается на паблике Печоро-Илычского заповедника.

Грозный лесной хищник, который весной и летом наводил ужас на жителей Коми, в видео фотоловушек предстает трогательным, любопытным и забавным зверем. На записи мишка смешно чешет спину об дерево, будто пританцовывая. Так косолапый избавляется от старой шерсти.

Научный сотрудник Печоро-Илычского заповедника Александр Лазников опубликовал видео не для праздного любопытства. Запись иллюстрирует наблюдения ученого над размерами хищников. Медведица, которая попала в кадр, уже попадалась в поле зрения фотоловушки в 2016 и 2017 годах. В 2018 году о мишке ничего не было слышно. И вот, совсем недавно, фотоловушка снова запечатлела зверя.

- Удивило то, что размеры ее за прошедшие три года значительно не изменились! А ведь это уже взрослая половозрелая самка, возраст которой по самым меньшим меркам 6 лет! - подытожил свое наблюдение ученый.

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Медведь. Самка. 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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