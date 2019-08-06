В лесах Печоро-Илычского заповедника фотоловушки засняли «танцующую» медведицу

Необычные и редкие кадры из тайной жизни дикого косолапого удалось снять на фотооловушку фотографу Екатерине Остривной, сообщается на паблике Печоро-Илычского заповедника.

Грозный лесной хищник, который весной и летом наводил ужас на жителей Коми, в видео фотоловушек предстает трогательным, любопытным и забавным зверем. На записи мишка смешно чешет спину об дерево, будто пританцовывая. Так косолапый избавляется от старой шерсти.

Научный сотрудник Печоро-Илычского заповедника Александр Лазников опубликовал видео не для праздного любопытства. Запись иллюстрирует наблюдения ученого над размерами хищников. Медведица, которая попала в кадр, уже попадалась в поле зрения фотоловушки в 2016 и 2017 годах. В 2018 году о мишке ничего не было слышно. И вот, совсем недавно, фотоловушка снова запечатлела зверя.

- Удивило то, что размеры ее за прошедшие три года значительно не изменились! А ведь это уже взрослая половозрелая самка, возраст которой по самым меньшим меркам 6 лет! - подытожил свое наблюдение ученый.

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