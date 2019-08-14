В Коми центры занятости помогают найти работу людям с судимостью

За воротами исправительных учреждений бывших осужденных встречают отчаяние и страх – многие по-настоящему боятся, что не смогут найти работу. Не имея средств к существованию, человек испытывает соблазн вернуться в преступный мир. Чтобы бывший сиделец вновь не свернул на криминальную стезю, в центрах занятости населения республики возвращают освободившимся из мест лишения свободы веру в собственные силы и помогают с трудоустройством. Ведь многие работодатели не предвзято относятся к людям, освободившимся «из мест не столь отдаленных». Есть те, кто охотно помогает вернуться оступившимся когда-то людям к нормальной жизни.

Фото: предоставлено министерством труда, занятости и социальной защиты РК

Путевка в новую жизнь

Наталья Н. освободилась три года назад и уже давно адаптировалась к свободе. Путевку в новую жизнь ей подарили сотрудники центра занятости населения Сыктывкара.

- Выйдя из колонии, я четко решила: с меня хватит, больше я туда не вернусь. На первой консультации в центре занятости мне было стыдно и одновременно страшно рассказывать о прошлой жизни. И меня поразило то, с каким вниманием ко мне отнеслись сотрудники центра, - рассказала «КП в Коми» Наталья Н.

Бывшую осужденную внимательно выслушали, подробно разъяснили все ее права и направили на беседу к психологу.

- После консультации у психолога у меня как будто крылья выросли. У меня появилась цель в жизни, мне помогли четко расставить приоритеты. Я решила для себя, что буду жить во имя своей семьи, ради родных и близких, - вспоминает сейчас Наталья Н. Наталья не ожидала, что сможет найти работу. Но уже через месяц ее направили на лесоперерабатывающее предприятие.

- Мне предложили работу вахтовым методом, и уже через полгода я решила уволиться, поскольку такой график меня не устраивал. Вахта предполагает разлуку с семьей, с любимой дочкой, а мне хотелось каждый день проводить со своими близкими, - объяснила причину увольнения Наталья.

Фото: предоставлено министерством труда, занятости и социальной защиты РК

Стремиться к цели

Люди с таким прошлым как у Натальи, нередко готовы трудиться за копейки на любой должности. Но Наталья решила пойти на осознанный риск и написала заявление об увольнении.

- У меня есть цель – быть хорошей матерью и женой, и я не хочу менять свои приоритеты и задачи, - призналась «КП в Коми» бывшая осужденная. Наталья Н. вновь обратилась в центр занятости. Спустя два месяца ей предложили устроиться на работу в частную фирму, выполняющую ремонтные работы. Сейчас она вновь при деле, трудится в Сыктывкаре и все свободное время посвящает семье.

Верить в себя

Как и Наталья, предполагал, что вышел на свободу с «волчьим билетом» Павел Н. В свои 27 лет он имел срок за причинение тяжкого вреда здоровью. До тюрьмы успел выучиться и даже поработать мастером-наладчиком по обслуживанию машинно-тракторного парка. Полученная профессия давала хорошую зарплату и перспективы. Оказавшись в местах лишения свободы, Павел получил еще одну специальность – сварщика. Однако на воле он столкнулся с жестокой реальностью. Три месяца молодой человек пытался самостоятельно найти работу, но ему предлагали либо «серую зарплату», либо временные подработки.

- Это меня не устраивало, поэтому я решил обратиться за помощью в центр занятости. Меня удивило то, что от меня не отмахнулись, а детально разобрали все мои проблемы и дали конкретные советы. Очень важно чувствовать, что к тебе относятся с пониманием и готовы помочь, - поделился впечатлениями Павел.

Специалисты центра занятости направили его на бесплатные водительские курсы. Успешно завершив обучение, молодой человек трудоустроился по специальности «водитель погрузчика» в сыктывкарскую организацию, специализирующуюся сбором и переработкой мусора. Прошло более года. Павел по-прежнему работает на этом предприятии и не собирается увольняться. Мечтает освоить профессию экскаваторщика. Центры занятости населения работают во всех городах и районах республики. В каждом учреждении бывшим осужденным окажут квалифицированную помощь и помогут найти работу.

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