Адвокат Елены Шабаршиной просит суд признать нашумевшие таблицы с аббревиатурами недействительным доказательством

Сегодня в Сыктывкарском городском суде прошло очередное заседание по делу Елены Шабаршиной — бывшего председателя Избирательной комиссии Республики Коми. На заседании адвокат подсудимой заявила несколько ходатайств. В частности, сторона защиты просит признать доказательство с таблицами из дела Константина Ромаданова. В одной из них были прописаны суммы взяток, которые передавались региональным чиновникам. Имена чиновников были зашифрованы в виде аббревиатур в другой таблице. Имя Шабаршиной, предположительно, спрятали за инициалами ШБШ.

Заседание началось с вопросов обвинителя. Прокурор попытался выяснить у Елены Шабаршиной подробности дня, когда она подписывала явку с повинной. На большинство вопросов обвиняемая ответила, что не помнит, что происходило в тот день, так как находилась в стрессовом состоянии.

После вопросы фигурантке дела задавал судья. Во время допроса речь зашла об ошибках, допущенных следователем во время расследования. В своем выступлении Елена Шабаршина указала на то, что у неё были нормальные отношения с Алексеем Черновым:

— В протоколе допроса мои функции указаны неправильно, скомкано и очень избирательно. Контроль за проведением выборов — не лично моя обязанность, а долг всего Избирательного комитета. С Алексеем Черновым, как тут написано, мы не спорили: на заседаниях он категорически выражался в отношении глав районных администраций, но не в отношении меня. Да и главе республики я не отчитывалась.

После выступления подсудимой адвокат выдвинула ходатайство о приобщении к делу в качестве доказательства заключение почерковедческой экспертизы. Также сторона защиты попросила допросить как свидетеля специалиста, проводившего экспертизу. Ходатайство удовлетворили.

Эксперт-криминалист Константин Дрокин из «Сыктывкарского центра негосударственных экспертиз» сравнивал образцы почерка Захара Волокитина и фотокопию надписи «Е.В. Шабаршиной лично в руки» на конверте из материалов уголовного дела. Следствие считает, что в конвертах с такой надписью передавались взятки Елене Шабаршиной. Бывший замглавы Республики Коми Алексей Чернов утверждал, что сам подписывал конверты с деньгами.

Захар Волокитин, проработавший какое-то время в администрации главы, тоже передавал конверты с такой надписью экс-председателю Избиркома: он узнал один из них, когда выступал свидетелем в суде. По его словам, в таком виде Елене Шабаршиной передавали флешки с рабочей информацией и документы.

Результаты почерковедческой экспертизы показали, что надпись на конверте, где якобы передавались деньги, была сделана Захаром Волокитиным, а не Алексеем Черновым. Эксперт подтвердил выводы заключения после сравнения экспериментального образца с оригиналом конверта прямо в зале суде, сличив почерки.

Далее сторона защиты продолжила оспаривать доказательства обвинения, выдвинув ещё одно ходатайство. В этот раз адвокат попросил исключить из дела диск с нашумевшими таблицами, найденными на компьютере Константина Ромаданова. В них в виде аббревиатур были зашифрованы имена республиканских чиновников и суммы взяток, которые якобы регулярно им передавались. Сторона защиты сравнила оригинал диска, изъятого во время обыска в квартире Константина Ромаданова, и его копию, прикрепленную к материалам Елены Шабаршиной. Эта копия была отправлена в качестве дополнительного доказательства Следственным комитетом России.

Во время сравнения оригинала и копии адвокаты нашли множество несостыковок и нарушений. Так, юристы обратили внимание суда на то, что протоколы осмотра диска содержали серьезные ошибки; в бумажной копии протокола осмотра из дел Александра Зарубина и Вячеслава Гайзера таблицы не указаны вообще и фигуранты их также не видели. Представителей Елены Шабаршиной смутила история изменения файлов: так, таблицу с аббревиатурами последний раз сохраняли в 1980 году.

— Сейчас невозможно определить, является ли диск, поступивший из Следственного комитета России, полной копией диска, приложенного к протоколу обыска от 9 ноября 2016 года в квартире Константина Ромаданова. Напротив, существуют обстоятельства, указывающие на обратное. Содержание оригинального жесткого диска и копии отличаются друг от друга; внутреннее содержание файлов на оригинале и копии также различны. Объемы файлов разные; на копии файлы весят гораздо больше, — заявила адвокат.

Выслушав доводы защиты и ознакомившись с документами, судья решил отложить принятие решения по последнему ходатайству. Рассмотрение уголовного дела продолжается, следующее заседание назначено на 20 августа.

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