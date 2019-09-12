Машина времени в XV век: в Сыктывкаре появится древний осадный городок

Сыктывкарцы из историко-реконструкционного клуба «Кречет» уже прославились на всю Коми, совершив этим летом путешествие по северным рекам на древнерусской ладье. Теперь увлеченные историей горожане замахнулись на новый амбициозный проект. Они готовятся построить в Сыктывкаре деревянный осадный городок в стиле XV века.

Площадкой для этого исторического проекта станет территория, которая выделена Центру средневековых ремесел недалеко от спортивной базы «Динамо». Сейчас там двухэтажное современное здание с мастерскими. Но по замыслу реконструкторов после стилизации оно вольется в осадный ансамбль. А сам городок будет включать в себя сторожевую башню, казарму, дом воеводы и подсобные сооружения, характерные для русского средневековья.

Точь-в-точь как средние века

У "Кречета" уже разработали 3D-визуализации будущего проекта. Источник: https://vk.com/krechetsykt

Как рассказал руководитель историко-реконструкционного клуба «Кречет» Александр Плюснин, проект находится на начальной стадии. Пока созданы макеты и 3D-визуализация будущего музея. Но при их создании реконструкторы использовали документы археологических экспедиций.

— Мы поддерживаем тесные связи с отделом археологии института языка, литературы и истории Коми научного центра. Его сотрудники помогают нам в качестве научных консультантов. Создавая макет, мы использовали доклад, в котором учеными описаны все восемь найденных осадных городков, существовавших в России. В шести из них велись раскопки. Этот доклад содержит цифровые и описательные данные, но визуализации крепостей никто не создавал поэтому материала для опоры не очень много. Но его мы можем набрать: в Сибири сохранились образцы осадных городков, а они все типологически похожи, пояснил Александр Плюснин.

Сыктывкарский осадный городок, как и настоящий XV века, планируется огородить тыном – врытыми в землю заостренными бревнами. За оградой возведут угловую осадную башню, поставят эллинг — амбар для ладьи, кузнечный и кухонный навесы. В перспективе строительство бани по-черному, ледника для хранения продуктов и колодца.

— В качестве основы для модели сысольского осадного городка мы использовали большое число исторических памятников, которые разбросаны по всему северо-западу России. В том числе так называемые «затинные» городки конца XV-XVII веков, которые строились в Коми в качестве оборонительной линии для новообретенных земель Московского государства. Их сохранилось не так много, поскольку наши песчаные почвы плохо сохраняют органику, — поясняет младший научный сотрудник отдела археологии ИЯЛИ КНЦ УрО РАН Анастасия Белицкая.

Внутренняя обстановка городка будет соответствовать эпохеФото: Дарья ЮДИНА

Также в сысольской деревянной крепости для воссоздания атмосферы возможно возведут эшафот, поставят телеги, а при оформлении используют резные элементы. Ближе к завершению вероятно закажут макеты пищалей.

- У проекта будет много функций. Крепость станет интерактивным музеем, где будут проводиться живые уроки истории, экскурсии и мастер-классы на средневековую тему, - строит планы Александр Плюснин. – В музее можно будет проводить различные фестивали, тут же в городке будут работать кузница, столярная и ткацкая мастерские.

Сами себе мастеровые

Строить музей под открытым небом члены «Кречета» хотят сами. Но в отдельных случаях хотят привлекать волонтеров или доверять дело профессионалам.

Этот объемный проект рассчитан, возможно, на десятилетие. Даже с учетом постоянной финансовой поддержки в два-три года нельзя уложиться. Наши знакомые из Липецкой области строят крепость уже с 2009 года, приводит пример Александр.

План-схема будущего городка. Источник: https://vk.com/krechetsykt

Работы у реконструкторов действительно будет много, в том числе по сбору денег. Только первоначальный этап обойдется в 980 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на строительство тына, ворот, амбара для ладьи. Во сколько в целом обойдется проект, реконструкторы оценивать опасаются.

Миллионов в десять, наверное, можно уложиться. Но на данный момент расчеты есть только для первого этапа, поэтому точную цифру сказать сложно, говорит Александр Плюснин.

Собирать деньги для деревянной крепости сыктывкарцы планируют с помощью грантов и привлечения спонсоров. Часть средств покроют за счет выручки клуба «Кречет». Энтузиасты намерены проводить там платные экскурсии и мастер-классы, а также создать коммерческий проект с ладьей, на которой они повторили путь геологоразведочной экспедиции в Печорском крае.

Мастера из «Кречета» уже начали строительство городка за железнодорожным вокзалом Сыктывкара. Ошкурили и обработали бревна для сруба, готовят фундамент для эллинга. Крепость не станет стопроцентной копией XV века – все-таки и деревья нынче не такие могучие и без современных материалов в деревянном зодчестве не обойтись. Однако уникальный проект, создаваемый лишь силами энтузиастов, у многих вызывает восхищение и нуждается в помощи добровольцев.

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