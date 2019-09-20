От «Кросс нации» до закрытия мотосезона: активные выходные в Сыктывкаре

На выходных сыктывкарцев ждет холод и дождь со снегом. Наша дайджест событий с 20 по 22 сентября подскажет, где можно согреться. Отлично подойдет, например, велоэкскурсия от проекта «Пешком по Усть-Сысольску», закрытие мотосезона от байкеров из «Polar Wolves» или «Кросс нации». А температуру настроения можно поднять на закрытии фестиваля «Туйвеж» или на фримаркете от «Револьт-центра».

ЧТО: В субботу состоится торжественное закрытие международного фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж». На закрытии кинорежиссер, сценарист и драматург из Удмуртии Вениамин Тронин проведет мастер-класс «Засады начинающего сценариста». Кроме того, запланирована концертная программа с участием народных и заслуженных коллективов Коми и фаер-шоу от театра огненных и цирковых искусств «Power of fire».

ГДЕ: Финно-угорский этнокультурный парк (Село Ыб, местечко Сёрд, д. 19/1).

КОГДА: 21 сентября в 12 часов.

ЧТО: Проект «Пешком по Усть-Сысольску» выходит на новый уровень. В субботу участники экскурсии отправятся на велопрогулку по микрорайону Орбита. Событие состоится независимо от погодных условий. Приехавшие узнают много нового об истории города от Игоря Сажина, Натальи Габовой и Марии Тюлиной.

ГДЕ: Сбор возле парковки около школы № 3 им. В.И. Лыткина (Тентюковская улица, 353).

КОГДА: 21 сентября в 12 часов.

Байкеры из сыктывкарского мотоклуба закрывают сезонФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

ЧТО: Байкеры из клуба «Polar Wolves» закрывают сезон. В программе — конкурсы, розыгрыши призов, выступления музыкальных групп, огненное шоу. Вишенкой на торте станет эффектный старт мотоколонны.

ГДЕ: ТРЦ «Июнь» (Октябрьский проспект, 131/3).

КОГДА:21 сентября в 12 часов.

ЧТО: Если у вас есть ненужные вещи в хорошем состоянии, принесите их на фримаркет в «Револьт-центр». Там вы сможете их обменять на что-то полезное для себя. Также на фримаркете будет действовать акция в помощь приюту «Друг»: можно принести крупы, макароны, сухой корм «Чаппи» для собак, лекарства (впитывающие пеленки, лидокаин 2% и 10%, гентамицин), медицинские перчатки, шприцы, б/у матрасы, одеяла, покрывала, куртки, пальто, плотные ткани для подстилок в вольеры, старое постельное бельё. То, что будет собрано во время акции, после передадут в приют.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: 21 сентября с 16 до 20 часов.

ЧТО: В субботу сыктывкарцев ждут на «Кроссе наций». Сначала дистанцию в 2,5 километра пробегут спортсмены. Затем на старт выйдут участники массовых забегов. В конце мероприятия будут награждать победителей и призеров «Кросса нации-2019».

ГДЕ: Парк имени С.М. Кирова.

КОГДА: 21 сентября в 10 часов.

ЧТО: Театр оперы и балета открывает сезон! В честь этого артисты дадут праздничный концерт, где покажут свое мастерство в оперном и балетном искусстве. Приглашенным солистом будет Дмитрий Степанович из Москвы. Билеты можно купить на сайте.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая улица, 32).

КОГДА: 25 сентября в 18 часов 30 минут.

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