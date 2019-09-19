Сыктывкарец снял на видео медведя под окнами своего дома

Вчера в поселке Нижний Чов под Сыктывкаром камеры видеонаблюдения засняли медведя, несущегося по улицам. Эти кадры разместил на своей странице «ВКонтакте» Сергей Вилков.

По словам сыктывкарца, он увидел предупреждение от жителей Нижнего Чова в паблике "ВКонтакте" о том, что в поселке заметили медведя. После этого он решил проверить записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на его доме. На кадрах видно, что съемка была сделана 18 сентября около 12.30.

- Хорошо ещё дети со школы не шли, - прокомментировал Сергей Вилков.

Как уточнили в комментариях к записи жители Нижнего Чова, медведь бегал в районе перекрестка улицы Урожайной и Рабочего переулка возле бывшего магазина «Човка».

- Еду, скорее всего, ищет. Мусорка (стоит) напротив дома, - решила Светлана Тарабукина, сделавшая репост записи.

Позже жители поселка подтвердили, что на этой улице заметили оставленные медведем следы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/732980" frameborder="0"></iframe> В поселке Нижний Чов под Сыктывкаром по улицам бегал медведь. Видео Сергея Вилкова.

Кстати, это не первый случай, когда нынешней осенью жители Сыктывкара встречают дикого зверя в населенном пункте. 14 сентября жительница Эжвинского района во время прогулки с собакой столкнулась на беговой дорожке с косолапым. Медведь вышел в лесную зону лыжной базы, где ежедневно проходят спортивные тренировки.

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