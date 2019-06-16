В Ухте медведь пришел на кладбище

В субботу, 15 июня, на Успенское кладбище Ухты пришел взрослый медведь. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Как передает «Комиинформ», жители города сняли на мобильный телефон, как хищник гуляет по кладбищу среди могил. Как передает «Комиинформ», одна из ухтинок видела упавший памятник. При этом медведя поблизости не было.

Напомним, в Коми разрешили отстрел трех медведей. Они представляют угрозу для населения.

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