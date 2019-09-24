2019-09-24T17:46:45+03:00
Общество

Босс-экскаватор и магия переработки: станция Шиес появилась в мобильной игре

Её разработал петербуржец под ником Павел Просто
Дарья ЮДИНА
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Скриншот из игры "Магия во мне: Потерянная земля"Скриншот из игры "Магия во мне: Потерянная земля"
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В мобильной игре «Магия во мне: Потерянная земля» появился бонусный уровень про станцию Шиес. Её создал программист из Санкт-Петербурга под ником Павел Просто. Об этом пишет «29.ru».

Создатель описывает «Магию во мне» как «инди-приключение с нотками экотематики». Играя в неё, пользователь попадает в мир после экологической катастрофы. Игрок должен будет управлять Эфиром последним воплощением природы, безликим человеком в мантии. Врагов в игре несколько: гоблины, драконы, охраняющие горы мусора, боссы. Бороться с ними можно с помощью магии четырех стихий, которые можно комбинировать друг с другом. Например, смешав электричество и камень, можно использовать магию переработки.

В ходе игры пользователь будет собирать мусор. Сдавая его для переработки, он будет получать ресурсы для развития.

Бонусный уровень про Шиес доступен всем с самого начала. В нем игрок попадает на уникальную локацию — мусорный полигон. Ему предстоит победить босса — экскаватор — и превратить кучи мусора обратно в деревья.

— Игроки очень любят бонусные тематические уровни, поэтому история про Шиес была добавлена в связи с экотематикой игры. Мне показалось очень здорово, если игрок сможет превращать горы мусора в деревья, тем самым возродив лес из мусорного полигона. История Шиеса очень страшная, но это надежда, что люди могут быть ответственными потребителями и защищать свое право на благоприятную окружающую среду, — говорит Павел.

Его игра внешне выглядит довольно простой, но за ней стоит глубокая идея борьба с бездумно растущим потреблением ресурсов.

Напомним, что жители Коми также по-своему борются за станцию Шиес. На прошлой неделе в Сыктывкаре прошел пикет, на котором активисты собирали подписи против строительства мусорного полигона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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