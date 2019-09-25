Виновника страшного ДТП в местечке Кочпон-Чит взяли под стражу прямо в больнице

Сыктывкарца Максима Тутринова, по вине которого погибли отец и сын, взяли под стражу прямо в больнице, сообщает СУ СКР по Коми.

В КРБ вчера, 24 сентября, прошло выездное заседание городского суда, который удовлетворил ходатайство следователя о заключении виновника ДТП под стражу на два месяца. Как уточняет Комиинформ, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.6 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшем смерть двух лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения), будет долечиваться в больнице УФСИН.

Напомним, что ДТП произошло вечером 21 сентября в местечке Кочпон-Чит. Водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу и протаранил «Ауди», которая в результате столкновения вылетела в кювет. В ДТП погибли 33-летний водитель «Ауди» и его 4-летний сын.

Следователи также уточнили, что 39-летний водитель «Лексуса» был пьян. В ГИБДД по Коми добавили, что в мае этого года виновника ДТП лишили прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде. В сентябре он был привлечен к ответственности за пьяную езду повторно.

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