2019-09-25T14:55:53+03:00
Общество

Винтажные фонари и колонны для подзарядки гаджетов: Сыктывкар продолжает преображаться

В столице Коми близится к завершению ремонт спуска к Кировскому парку, на очереди – улицы Ленина, Советская и Коммунистическая.
Валерия СКЛЮЕВА
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Старый асфальт на спуске к парку им.Кирова по ул.Коммунистической заменён на солидные гранитные плиты. Фото предоставлено администрацией СыктывкараСтарый асфальт на спуске к парку им.Кирова по ул.Коммунистической заменён на солидные гранитные плиты. Фото предоставлено администрацией Сыктывкара
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Благоустройство исторической части Сыктывкара, начавшееся в мае этого года, подходит к завершению. О том, как в скором времени преобразятся улицы, прилегающие к Стефановской площади, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Коми.

Работы по благоустройству начались с вырубки деревьев на участке от улицы Советская до улицы Кирова. Такие методы преображения сыктывкарцам пришлись не по душе. Однако эти меры были необходимы для увеличения пешеходной зоны. Сегодня уже можно оценить кардинальные изменения этого участка: старый асфальт заменен на солидные гранитные плиты, проводка спрятана под землю, установлены винтажные фонари и другие элементы благоустройства.

Пешеходную часть на спуске к Кировскому парку расширили. Фото предоставлено администрацией Сыктывкара

Пешеходную часть на спуске к Кировскому парку расширили. Фото предоставлено администрацией Сыктывкара

Идентичные работы проводятся и по другую сторону улицы Советской по направлению к Стефановской площади, а также в сквере напротив Дома дружбы народов. Здесь, помимо замены асфальта, скамеек, урн и светильников, появятся колонны для зарядки гаджетов и будет полностью реконструирован памятник красноармейцам. Ветхий монумент строители демонтировали, а затем воссоздали его в исторических размерах и пропорциях. Сейчас монумент облицовывают мрамором.

Благоустройство затронуло все пешеходные дорожки у Стефановской площади. Фото предоставлено администрацией Сыктывкара

Благоустройство затронуло все пешеходные дорожки у Стефановской площади. Фото предоставлено администрацией Сыктывкара

Кроме того, вместо старых вырубленных деревьев посадят новые – это 56 молодых кленов, лип и берез высотой до пяти метров, а также благоустроены свыше четырех тысяч квадратных метров газонов.

Не менее приятной частью преображения Сыктывкара станет преобразование фасадов торговых центров, находящихся на перекрестке улиц Советская и Коммунистическая. Как пояснил главный архитектор города Владимир Рунг, мэрия уже направила собственникам зданий письма с требованием привести вывески в соответствие с Правилами благоустройства Сыктывкара.

Напомним, на благоустройство участков улиц мэрией заложено более 140 млн рублей. Как сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Гонтарь, все работы планируется завершить до ноября этого года.

Памятник красноармейцам из-за ветхости пришлось разобрать до основания и воссоздать в прежних размерах заново.

Памятник красноармейцам из-за ветхости пришлось разобрать до основания и воссоздать в прежних размерах заново.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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