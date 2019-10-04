Год после трагедии в Кожве. В Верховном суде дело о жестоком убийстве детей и их деда рассматривают в закрытом режиме

Сегодня, 4 октября, исполняется годовщина трагедии в Кожве, где пьяные отморозки убили пожилого мужчину и его внуков — мальчика и девочку. Тогда циничное тройное убийство прогремело на всю республику. Спустя год уголовное дело рассматривается в Верховном суде Коми.

- Дело проходит в закрытом режиме. Сейчас оно находится на стадии опроса свидетелей. Рано говорить о том, когда состоится оглашение. Также пока неизвестно, пройдет ли оно в закрытом или открытом режиме, - отметили в пресс-службе Верховного суда Коми.

Летом завершилось досудебное расследование уголовного дела. Как сообщало СУ СК по Коми, 4 октября 2018 года в Кожве в одном из частных домов произошла ссора, отношения выясняли нетрезвая хозяйка дома ее сожитель, а также его приятель. Женщина громко ругалась с двумя мужчинами. Очевидцем конфликта стал ее 16-летний сын. Парень попытался заступиться за мать, за что его с остервенением избили. Молодой человек скончался на месте.

Труп брата увидела 13-летняя дочь хозяйки дома. Сообщники решили задушить девочку, чтобы она не сообщила в полицию. При этом «один из них совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера». Серию кровожадных преступлений завершило убийство дедушки. Пенсионер ждал детей возле дома, сообщники решили избавиться и от него. Старика позвали в дом и убили. Несколько дней фигуранты уголовного дела скрывались в лесу, где их и задержали.

В ходе расследования фигуранты признали вину по предъявленному обвинению частично. Следствием собраны доказательства, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенные преступления обвиняемым может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Отметим, что трагедия, произошедшая в Кожве, не оставила равнодушных. На похороны убитых деньги собирали всем миром, люди несли к дому детей цветы и игрушки. Проводить в последний путь дедушку и его внуков вышли практически все жители поселка.

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