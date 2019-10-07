2019-10-07T11:12:34+03:00
Общество

В Сыктывкаре похоронили трагически погибшую в Санкт-Петербурге уроженку столицы Коми

Проводить девушку в последний путь пришли ее родные и близкие
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фотография из архива родных погибшейФотография из архива родных погибшей
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В Сыктывкаре похоронили трагически погибшую в Санкт-Петербурге уроженку столицы Коми 23-летнюю Валерию Пыхтееву.

В воскресенье, 6 октября, девушку проводили в последний путь на городском кладбище, написала на своей станице в «ВК» мама горожанки Наталья Мальцева. Родные и близкие пришли почтить память горожанки.

Напомним, тело Валерии было найдено в Санкт-Петербурге. Предположительно, она упала с большой высоты. Правоохранители пытаются разобраться в причинах трагической гибели уроженки Сыктывкара. Известно, что в Санкт-Петербурге она жила не больше недели, а приехала в северную столицу в гости к своему парню. В Сыктывкаре девушка занималась наращиванием ресниц. В соцсетях пишут, что она была жизнерадостной, улыбчивой и интеллигентной девушкой.

После сообщения о трагическом случае родные, близкие и просто неравнодушные сыктывкарцы помогли собрать матери погибшей необходимую сумму для транспортировки тела на родину меньше чем за сутки. Она благодарит всем, кто не прошел мимо горя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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